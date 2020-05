Milanović: Ovo za mene nije Dan državnosti; Šeks: Opoziv!

Dan državnosti nakon 19 godina ponovno se obilježava 30. svibnja, na dan kad je 1990. godine konstituiran prvi demokratski izabran sabor.

U Hrvatskoj se Dan državnosti obilježavao 30. svibnja sve do 2001. godine kad je promijenjen Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima pa se Dan državnosti slavio 25. lipnja.

U listopadu prošle godine Vlada je objavila da će se Dan državnosti opet slaviti 30. svibnja.

Zoran Milanović stigao je na Mirogoj, ali to će biti sve od obilježavanja Dana državnosti što se tiče predsjednika Milanovića. Ostatak obilježavanja će bojkotirati.

- Neka mi nitko ne zamjeri, ali 30. svibnja ne mogu zvati Danom državnosti jer on to nije. Dan 25. lipnja 1991. je datum o izlasku iz Jugoslavije. To je datum o referendumu o neovisnosti, datum koji je prihvatljiv gotovo svim ljudima koji su glasovali za hrvatsku neovisnost, prihvatljiv je i za dio pripadnika nacionalnih manjina jer nas ne dijeli. S novim datumom 30. svibnja, kad je konstituirano predstavničko tijelo u SR Hrvatskoj - mnogi građani imaju dilemu. Tri vijeća udruženog rada općina, društveno i političko vijeće u kojem je jedna stranka ostvarila većinu, a za nju je glasala manjina. To nije zajednički datum - rekao je Zoran Milanović.

Šeks: On ne priznaje Dan državnosti!

Vladimir Šeks, jedan od tvoraca prvog hrvatskog Ustava, žestoko je reagirao na Milanovićev bojkot Dana državnosti. Na Hrvatskom radiju rekao je kako bi trebalo pokrenuti opoziv Milanovića jer ne poštuje Ustav.

- Izjava kojom ignorira, urbi et orbi poručuje svim građanima u Hrvatskoj i svijetu da ne priznaje Dan državnosti, kojeg je Hrvatski sabor donio, je presedan u cjelokupnoj povijesti Hrvatske. Presedan je da poziva građane da ne poštuju zakone koje je donio Hrvatski sabor. To predstavlja povredu Ustava i treba ozbiljno razmotriti primjenu odredbi članka 105. Ustava prema kojem je predsjednik odgovoran za povredu Ustava. Mislim da su se stekle pretpostavke pokretanja opoziva. Njegove posljednje izjave pokazuju da s prijezirom gleda na ustavni poredak Republike Hrvatske. Potpuno je izgubio kompas - rekao je Šeks.

Plenković: Čudo je da nema predsjednika

S jedne strane mi je žao, s druge jako čudno da predsjednik Republike ima stav koji gotovo ne poštuje pozitivni zakonski okvir koji je donio Hrvatski sabor, a to je da je Dan državnosti 30. svibnja, rekao je za Media servis premijer Andrej Plenković.

- Pripremili smo program koji će početi polaganjem vijenaca na Mirogoju, nakon toga će biti sveta misa u crkvi sv. Blaža na kojoj ćemo biti, a koliko sam čuo, predsjednik Milanović neće. Čuo sam da neće biti ni na Trgu sv. Mrka gdje je predviđen program, a ni na koncertu ispred HNK navečer - rekao je Plenković.

