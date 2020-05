Zbog praznika neke trgovine i centri cijeli vikend neće raditi!

Dan državnosti ove godine se ponovno slavi 30. svibnja, na datum kada je 1990. konstituiran prvi višestranački Sabor, a Hrvatska je tada simbolički raskinula s komunizmom.

Pošto ove godine Dan državnosti pada u subotu, a nedjelja je negdje radna, a negdje neradna, odlučili smo istražiti radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara za ovaj vikend.

Radno vrijeme trgovina u Hrvatskoj

Iako nam je Stožer prvotno rekao da je rad zabranjen nedjeljom, pa tako i praznicima i blagdanima, tu su mjeru ipak ovoga tjedna ukinuli. Ipak, trgovine neće raditi u subotu, što znači da ostaje od ranije - radit će kiosci, pekare i benzinske postaje.

Povodom Dana državnosti, 30. svibnja City Center one West ne radi, kao ni City Center one East.

Konzumove trgovine također će biti zatvorene.

Plodine su zatvorene nedjeljom i praznicima, pa vjerujemo da će tako biti i za Dan državnosti.

KTC ne radi nedjeljama, praznicima i blagdanima od siječnja ove godine, tako da neće raditi niti ove subote i nedjelje.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Na stranicama Studenac trgovina stoji kako ne rade nedjeljom, praznicima i blagdanima, a Tommy trgovine neće raditi ovu subotu.

Lidlove trgovine će nastaviti raditi nedjeljom, tako da će biti otvoreni već ovu nedjelju, 31.5.2020. Također, Lidlove trgovine neće raditi blagdanom i praznikom, dakle u subotu 30. svibnja Lidl ne radi.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Ni Kaufland neće raditi nedjeljom, a ni praznikom, što znači također ni ovu subotu. Poslovnice SPARA i INTERSPARA prema uputama Stožera u subotu na blagdan ne rade, a u nedjelju većina poslovnica radi po svom radnom vremenu.

BAUHAUS će također biti zatvoren ove subote zbog Dana državnosti, a inače je i nedjeljom zatvoren zbog preporuka Stožera. Pevex oba dana za vikend ne radi.

Arena Centar isto neće raditi ni nedjeljom, ni praznicima. SUPERNOVA centri bit će zatvoreni, kao i King Cross.

Westgate također neće biti dostupan kupcima.

Trgovački centri po gradovima

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Zagreb

Arena Centar - Na Dan državnosti Arena centar neće raditi, a od ove nedjelje se kreće s normalnim radom nedjeljama od devet do 21 sat.

"Radno vrijeme Arena Centra i Arena Parka ćemo, kao i uvijek, uskladiti sa svim propisima Nacionalnog stožera. Budući da je Stožer ukinuo odluku kojom se branio rad nedjeljom, no na snazi je ostala odluka kojom se brani rad praznicima, trgovine Arena Centra će na Dan državnosti, u subotu 30.5., biti zatvorene, dok će u nedjelju, 31.5. raditi sve trgovine Arena Centra. Ugostiteljski objekti rade sukladno odluci Stožera", priopćili su iz Arena centra.

City Center One East i West - Centri u subotu 30. svibnja ne rade, a nedjelju će raditi prema uobičajenom rasporedu od devet do 21 sat.

King Cross - Ovaj zagrebački centar na Dan državnosti neće otvoriti svoja vrata, a u nedjelju radi po redovnom rasporedu od devet do 20 sati.

Avenue Mall - U subotu je Avenue Mall zatvoren kao i većina centara, a nedjelju trgovine rade prema uobičajenom radnom vremenu.

Supernova - Centar u subotu na Dan državnosti ne radi, a u nedjelju 31. svibnja radi od devet do 21 sat.

Westgate Shopping City - Trgovački centar Westgate u subotu radi prema posebnom 'blagdanskom' režimu s obzirom da je još uvijek na snazi zabrana rada trgovinama blagdanom. U subotu u Westgateu rade dječja igraonica, kuglana te casino.

U nedjelju je centar otvoren od 11 do 21 sat te rade sve trgovine, svi ugostiteljski i zabavni objekti.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Split

City center One - Centar u subotu 30. svibnja na Dan državnosti ne radi, a nedjelju radi prema uobičajenom rasporedu od devet do 21 sat.

Joker Mall - Centar Joker u subotu 30. svibnja ne radi, a nedjelju radi po redovnom rasporedu od devet do 21 sat.

Mall of Split - Kao i većina centara u Hrvatskoj, Mall of Split je u subotu 30. svibnja zatvoren, a u nedjelju 31. svibnja radi od devet do 21 sat.

Osijek

Portanova - Ovaj osječki centar u subotu 30. svibnja neće raditi, a za nedjelju još nemaju informacije.

Mall Osijek - Centar će u subotu zatvoriti svoja vrata za kupce, a u nedjelju će biti otvoren po redovnom radnom vremenu od devet do 21 sat. Zakupcima je ostavljeno na izbor žele li raditi ovu nedjelju pa tako imajte na umu da vjerojatno sve trgovine neće biti otvorene.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Rijeka

Tower centar - U subotu 30. svibnja Tower centar u Rijeci ne radi, a u nedjelju ovaj centar radi od 10 do 20 sati.

ZTC shopping - U subotu trgovine u ovom centru ne rade. Na Dan državnosti radit će samo kafići od devet do 17 sati, a u nedjelju se radi od 10 do 20 sati.

Zadar

Supernova - Ovaj centar u Zadru na Dan državnosti u subotu ne radi, a nedjelju s obzirom na usvajanje odluke o radu nedjeljom, centar radi prema redovitom rasporedu od 9 do 21 sat. Na umu treba imati da neke trgovine poslovnice koje rade od devet do 21 sat imaju pauzu za dezinfekciju, a one koje rade od 10 do 20 sati, nemaju tu pauzu.

City Galleria - Ovu subotu 30. svibnja centar ne radi, jer praznici ostaju neradni. Nedjelja nije obvezna za rad pa ovaj centar svojim zakupcima pruža mogućnost da izabere želi li ili ne želi raditi nedjeljom.

Šibenik

City Life - Ovaj centar ne radi ni u subotu 30. svibnja, ni u nedjelju 31. svibnja.

Supernova - Radno vrijeme centra u nedjelju je po redovnom rasporedu od devet do 21 sat, a u subotu će centar biti zatvoren.

Sisak

Supernova - Centar će biti zatvoren na Dan državnosti u subotu, a nedjelju radi redovno od devet do 21 sat.

Slavonski Brod

Supernova Colosseum - Centar će biti zatvoren 30. svibnja na Dan državnosti, a nedjelju 31. svibnja radit će redovno od devet do 21 sat.

