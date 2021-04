Zoran Milanović je komentirao Nacionalni plan opravka za koji kaže kako mora biti transparentan i da kada se uzima novac iz Unije mora bit jasno u što taj novac na kraju ide.

- Da sam ja premijer vodio bih računa o tome da to bude što transparentnije. A ovo je netransparentno, ne znam uopće što je u tome - rekao je Milanović.

Milanović kaže kako taj plan mora biti transparentan kako bi se odagnale sumnje da s tim nešto nije u redu i da mu uopće nije jasno zašto je Plenković s tim planom išao u Sabor. Kaže i kako on kao predsjednik ne može odlučivati što ide u taj plan.

- Ne znam niti jedan projekt unutra - dodao je.

Milanović je nakon komemoracije u Jasenovcu izjavio da 'nas u Okučanima čeka cirkus'.

- Dogodit će se cirkus s protokolom. Glumit ćemo na otvorenim prostorima, polagat ćemo vijence u pet delegacija i to će trajati do Božića. To je način da se izbjegne zajedničko obilježavanje. Ja nisam uvijek u društvu koje mi odgovara, ali to je moja dužnost - rekao je Milanović.

Predsjednik kaže da se na taj način ljude dovodi u neugodnu poziciju.

- Ne znaju gdje će ići. Ja ću ići prvi i voditi sa sobom vojni vrh, a ljudi bi tamo onda trebali biti cijeli dan i čekati HDZ koji želi da idu s njima - rekao je Milanović.

Milanović kaže da je lani otišao jer su HOS-ovci bili dio protokola.

- Prošle su godine ušli u protokol. Ove godine neće. To se dogodilo u režiji čitave Vlade, oni su to dopustili. Drugo je kad netko stoji sa strane, ja na to ne mogu utjecati - rekao je.

Milanović kaže kako se dogovor o veleposlanicima ne može svesti na to tko će koga prvi nazvati i da to uopće s tim nema veze.

- Je li Plenković u induciranoj komi? Ne očekujem ništa, ima ministra, to je moglo biti deset puta biti riješeno. Pokušavam svojim ograničenim mogućnostima spriječiti da HDZ zgrabi i odere sve. Sve ide u tom pravcu, to je želja za totalnom dominacijom i ja tome stojim na putu - poručio je Milanović.

- Ovo je neka vrsta kubanske krize, samo nema rata. On je Hruščov, ja sam Kennedy. Problem je isključivo u Plenkoviću, čovjek želi kontrolirati apsolutno sve - zaključio je Milanović.