Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici Gradskoga vijeća Grada Križevaca nakon čega je dao izjave za medije.

Komentirao je incident sa skidanjem hrvatske zastave u Beogradu i poručio da se to u Hrvatskoj ne bi dogodilo.

Hrvatska već osam mjeseci ne šalje diplomate, a Milanović tvrdi da je problem u premijeru Andreju Plenkoviću.

- To tako funkcionira još dok je on jeo kroasane u Bruxellesu. Osam mjeseci mi već čekamo. To je pomalo sadističko ponašanje. To bi trebalo već završiti - rekao je i dodao da se "mora sjesti i razgovarati", javlja N1.

- Neće baš sve HDZ kontrolirati - poručio je.

- Čovjek izbjegava zajedničko obilježavanje, sad se pripremite na cirkus u Okučanima, tu će biti veselje i radosti - rekao je Milanović o Plenkoviću i komemoraciji u Jasenovcu te dodao da ne izbjegava on zajedničko obilježavanje, kao i da su obojica cijepljeni pa ne vidi problem što se epidemioloških mjera tiče.

Što se tiče Zlate Đurđević, kandidatkinje za predsjednicu Vrhovnog suda, Milanović je rekao da će se o njoj raspravljati "kad uzurpator ovlasti Jandroković, poznatiji kao civilizirani, to odluči".

- To će sigurno biti nakon lokalnih izbora. Radi se o izvrsnoj kandidatkinji koju su pokušali difamirati na osobnoj razini oko uloge u lex Perković - rekao je.

- Ljude koje ne bi trebalo izručiti za nekakva djela koja su u zastari, džepare, ne ubojice, mi ih izručujemo i nitko drugi u Europi. Ta praksa je postavljena tada, zbog ove dvojice koji su u zatvoru i ja ih ne kanim pomilovati, ali hrvatski ljudi, možda ne najuzorniji građani, kao zadnji tanki ćumur iz Bosne idu u vagonima, a drugi nama odbijaju. Osam godina to traje da bi se štitili stražnjica nekolicine sudaca koji su u toj zavjeri sudjelovali. Dosta je to, ukinite to - poručio je Milanović.