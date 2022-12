Zoran Milanović: Plenković je odgovoran, Banožić je njegov sluga i ne odlučuje ni o čemu

Predsjednik Zoran Milanović u petak je sudjelovao na svečanoj akademiji povodom 30. obljetnice osnutka 7. gardijske brigade „Puma“ gdje je dao i izjavu za medije o stanju u vojsci.

POGLEDAJTE VIDEO

- Kada vidimo kakve su zalihe, a te podatke imam, ne mogu to shvaljivati na zapovijednike. Oni šivaju iz donesenog materija, a na onome tko drži blagajnu je da se na vrijeme pobrine da se nabavi oprema - portuoklop, granate. Tu stojimo loše, nema ničega - rekao je Milanović o stanju u vojsci.

- Streljivo, oklopi, granate, rakete… Prazno - rekao je i dodao da će to biti teško nadomjestiti budući da sada imamo rat u Ukrajini.

- Upozoravao sam na to Plenkovića još prošle godine, nije ni trepuno. Onda sam mu pisao – ni pisma ni razglednice - poručio je.

- Plenković hvali ministra, a ministar je radio sve da nas usosi, ministar je štetočina… Plenković je odgovoran, Banožić je njegov sluga i ne odlučuje ni o čemu - kaže.

- Pisao sam mu ove godine, tajno, nije ni trepnuo. Moram obavijestiti javnost o problemima koje imamo i o nespremnosti da se pristupi njihovom rješavanju i gluhom ignoriranju, rekao je.

- Na -5 nama može biti različito hladno, ali ako prespavamo na -5 mi se smrzavamo. Tako isto ako imate minimalnu količinu streljiva, to nije pitanje perspektive nego nemaš. Bezobrazno i gluho odbijaš razgovarati - dodaje predsjednik.

Na upit gdje je Kotromanovićeva ideja, odgovorio je: “Kotromanović je imao ideju da idemo na Beograd ’95., ali to je bilo ’95.On je nabavio pancer haubice, potpisao ugovor za brodove, došlo 200 ameirčkih kamiona, on je mađioničar.”

Komentirao je i izjave ministra Grlića-Radmana u kontekstu misije Althea.

- Nepismeni bezvenjak kao što je Radman to ne može shvatiti. To je laž. To je drska seljačka odbijenica Hrvatskoj. Čuj buraz ne mogu, Božić je doviđenja, zagorit će mi prase, to je ta razina - kaže, a o pitanju sadržaja pisma koje je Borrell poslao Grliću-Radmanu, kaže da će ga on sam objaviti.

- Tretira nas se kao 13. prase - dodao je Milanović.

- On je lažov i potkazivač. Ti ljudi žive od toga da svoje komplekse liječe tako da lažu. Tako se država vodi u vazalstvu. Nemaš vanjsku politiku, moljakaš, ovaj te bezobrazno otpili i ti kažeš da nije uvredljivo - rekao je Milanović i ponovio da će objaviti pismo.

Poručuje da Hrvatima opet drugi biraju predstavnika.

- I pričamo da smo uspješni. Ne, mi smo luzeri! - kaže.

Najčitaniji članci