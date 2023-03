Milanović: Plenković je rekao da neće surađivati sa mnom, to znači kršiti ustav. Što ja mogu

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović sudjeluje na svečanoj prisezi 37. naraštaja ročnih vojnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju u Požegi.

Osvrnuo se na odgovor premijera Plenkovića.

- On krši ustav. Urotili su se on i nekoliko ljudi u HDZ-u. Ovo društvo oko njega je zastrašujuće. Predsjednik Vlade i predsjednik HDZ-a je rekao da nema prostora za suradnju nakon 24.2. prošle godine. Suradnje je i bilo nakon toga. No, kakav je to datum u hrvatskoj povijesti? To je datum u jednom ratu koji traje od 2014. Ja sam gledao ustav i nitko ne spominje nikakav 24.2. - rekao je Milanović.

- Svi imamo nekakvu odgovornost. Kada netko kaže da prekida suradnju s predsjednikom Republike, reći da nećeš surađivati, to znači kršiti ustav. Mene čudi da je on predsjednik Vlade, njemu u Saboru još uvijek daju podršku. Plenković je rekao da će kršiti ustav, to je to, što ja tu mogu - rekao je Milanović.

- 24.2? Ti ćeš nas braco dijeliti kao naciju na takvim stvarima? - poručio je Milanović.

Poručio je kako je 2014. bio premijer te kako je bio član Europskog vijeća kada je bio državni udar na Majdanu.

- Bio sam premijer i kada je potpisan sporazum u Minsku. Ja sam bio svjedok čitavog vremena, Plenković je bio običan parlamentarac. Poslali su ga tamo da se slika - rekao je Milanović i ponovio kako to nije razlog da se nacija dijeli po pitanju Ukrajine.

Istaknuo je kako je HDZ gori nego u vrijeme Sanadera, a zatim se obrušio na glasnogovornika Vlade.

- Marko Milić, poznatiji kao Jutel bata, momčić koji sređuje poslove u državnoj firmi nekakvom tipu koji ne ispunjava uvjete, za to sve postoje dokazi, nije nešto što čaršija bruji. Mogao bih pitati je li to nekome možda više trebalo nego tom momku? - rekao je.

