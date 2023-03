Plenković o Milanoviću: 'Nema osobnih odnosa, on baca pisma da bi pokrio priče o obitelji'

Premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije nakon sjednice Vlade. Poručio je kako je danas bio dinamičan dan, a posebno se osvrnuo na posjet Omišu.

- Cilj je da se može zaobići gužva koja nastaje u ljetnim mjesecima - poručio je. Osvrnuo se i na projekt luke Omiš koju provodi Lučka uprava.

- Mislim da je to sjajna investicija, riješit će problem prometa, čak i u samom središtu grada čak služiti kao luka između Omiša i Postira na Braču - rekao je premijer.

Na pitanje novinara o pismu koje je Milanović poslao Plenkoviću u prosincu, Plenković je rekao:

- Ta neka igrica dr. Jekyll i mr. Hyde, gdje ste jedan dan na nišanu, a drugi dan bacate pisma da bi se pokrile priče o obitelji.

- Odgovor je jednostavan, nema tu nikakvih osobnih odnosa. Osobni odnosi ne postoje i oni su nebitni. Postoje političke relacije koje se moraju sagledavati u cjelini. Cjelina je - kako siješ, tako žanješ. Radi se o temama koje pokrivaju ministri Grlić Radman i Banožić, to su ljudi koje on na dnevnoj bazi vrijeđa - rekao je premijer i poručio kako je zadnja mogućnost za suradnju bila 24. veljače prošle godine, odnosno početak ruske agresije na Ukrajinu.

- Budući da se u tom pisamcu on referira na tezu da Vlada samostalno poduzima neke vanjskopolitičke aktivnosti, pa on godinu dana ima proruske stavove. Čini štetu Hrvatskoj, to su samoinicijativni stavovi koji nisu ni sa kim usklađeni. A da ne govorim o temama poput genocida u Srebrenici, vrijeđanja drugih... Tko tu zauzima stajališta koja nisu usuglašena? Riječ je o njemu. Sjetite se i ulaska Švedske i Finske u NATO - rekao je Plenković.

Na pitanje hoće li do kraja mandata sjesti zajedno za isti stol, Plenković je rekao da ne vidi potrebu za time.

