Predsjednik Zoran Milanović u Rijeci je bio na otvorenju Dječje kuće u bivšem kompleksu Rikard Benčić, a nakon otvorenja odgovarao je na pitanja o izboru predsjednika Vrhovnog suda.

- Da, čuo sam. Moj Ured je predložio. Nije protuustavno, štogod govorio Šeks i njegovi kumovi - rekao je o izjavi Andreja Plenkovića o Zlati Đurđević.

- Moj predstojnik ureda je sastavio dopis DSV-u pa su oni odlučili raspisati javni poziv i to su i napravili. Te sekunde su krenuli u divljačku difamacije te osobe. Prvo Malenica, pa Bošnjaković... Od tog trenutka kreće pljuvanje i provlačenje po blatu Zlate Đurđević - rekao je.

- Svatko od tih likova ima jednu karakteristiku, prvi, Plenković je ružan. Ne mislim fizički. Ovo je takva seljačka i divljačka uvrede jedne žene koja nije napravila ništa - rekao je Milanović i nastavio kako je u toj situaciji Milorad Pupovac prljav.

- Gdje su Sanje Sarnavke i žene SDP-a u ovom trenutku? - pitao se.

- Zadnji je koji smije govoriti da je ona padobranka. Što je učinila protivno zakonu? - pitao je.

- Gospođa Đurđević, ako ne odustane, a neće, a sve rade da odustane i zato je vrijeđaju. Sarnavka, gdje smo? Nitko se na to nije osvrnuo. To nije narikača, to je seljačka uvreda, to je srozavanje dostojanstva jedne ustanove - rekao je predsjednik i dodao da se ne tumači Biblija, već da se govori o aktima koje su pisali živi, zdravi i aktivni ljudi.

- Gospođa Đurđević je rekla da će se javiti na javni poziv, ukoliko ga bude. Čak i tu Plenković laže. Ona se usudila prihvatiti kad sam je kandidirao, nije pitala HDZ - dodao je predsjednik.

Dodao je da je treći - zao - Gordan Jandroković koji se danas 'autao'.

- On je danas rekao da je protiv Đurđević. Taj trenutak smo čekali, da netko od njih kaže kako je protiv nje - dodao je.

- Predsjednik Sabora, gospodin Jandroković je lažov. Koja je sljedeća gadarija koju ćete napraviti, gospodine predsjedniče Sabora - pitao ga je.