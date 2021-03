Osobno nemam ništa protiv Zlate Đurđević. Ona neće biti predsjednica Vrhovnog suda, bit će neki drugi, ali doći ćemo do rješenja.

Izjavio je to premijer Andrej Plenković te ponovio svoj stav kako se Đurđević diskvalificirala zadnjih tjedana da je Sabor podrži te je time za njih ova priča završena.

Napomenuo je kako nema sukoba ni strana koje hoće gurati nekoga svog, “boza” je da se izborom čelnika Vrhovnog suda provodi reforma pravosuđa. Plenković ističe kako se kroz ovaj izbor neuspješno pokušalo rušiti vladajuću većinu i politizirati neistinitom tezom da HDZ kontrolira pravosuđe.

- Teza o šapi HDZ-a na pravosuđu je totalno politizirana. Da je HDZ ima takav utjecaj na pravosuđe, pa valjda ne bi bilo ovih presuda - kazao je premijer i odbacio kako je rekao paušalne procjene o enormnom utjecaju HDZ-a koje ne stoje.

- Recimo, ja osobno za ove suce koji su na Županijskom sudu u Osijeku nikad nisam čuo za njih, ništa o njima ne znam. Dok nisu izašle ove slike nisam znao ni kako se zovu ni kako izgledaju ni što rade niti to mogu znati. Njih bira Državno sudbeno vijeće, a ne politička stranka - napomenuo je.

Iako se u javnosti priča da bi tema oko izbora predsjednika Vrhovnog suda mogla dovesti u pitanje ionako taknu vladajuću većinu, premijer uvjerava da je većina većina jako stabilna.

- Ako će zastupnica Reformista imati drugačiji stav, to neće utjecati na parlamentarnu većinu. Taj pokušaj rasklimavanja parlamentarne većine nije uspio - ustvrdio je.

Na pitanje bi li njihov stav bio drugačiji da se nije javila jer ju je predsjednik pozvao, rekao je:

- Sad je to passe. Nemam se potrebe očitovati sad o tome da je situacija bila drugačija. Došlo je do nove situacije u kojoj naš stav prije i poslije ovoga u odnosu na nju nije isti. Tu nema ničega osobnog ni lošeg, ona je ugledna profesorica, ali u ovoj situaciji je napravila pogrešan izbor. Svi se mogu javiti i sigurno će se netko drugi izabrati, to nije sporno. To će biti netko tko nije aktualni, tko nije Đurđević, nego netko treći, to je sad sto posto jasno - poručio je Plenković.

U javnosti se proteže teza da je SOA još 2016. godine detektirala 20 spornih sudaca, postavilo se pitanje je li ga navedena služba upozorila na taj problem, premijer je odgovorio:

- Otkad sam tu, ne sjećam se da su mi došli skrenuti pozornost na nekih 20 sudaca. Ja to izvješće nisam vidio. Da mi je netko rekao to, obratio bih pažnju na to. Sad ih mogu pitati o tome, dapače - kazao je.

Osvrnuo se premijer i na tezu u javnosti da se samo dogovoreni suci javljaju na natječaj za Vrhovni sud.

- Meni se čini da se može utvrditi da su se 100% javili oni koji se ni s kim nisu dogovorili. Jer ako predsjednik nekog drugog želi, a predsjednik predlaže nekog drugog, onda je očito da se s njim nitko nije dogovorio. Ide drugi natječaj i svatko tko želi može se javiti. To je poanta javnog poziva", rekao je Plenković.

O Milanovićevim optužbama da u sudačkim krugovima vlada nepotizam kazao je da nikoga ne pita što mu rade djeca.

Na pitanje o mogućoj odgodi lokalnih izbora o kojoj govore iz oporbe, Plenković je odgovorio:

- Ne znam što je njima, kado da je u pitanju strah od izbora. Jesu li još u PTSP-u? Prvo su u eter pustili izmišljenu tezu da ćemo odgoditi izbore. Pio sam s Markom kavu i pitam: 'Je l' netko nešto rekao da ja ne znam?' Očito imamo medijski pritisak. Pa dolazi druga teza. Raspisat ćemo izbore 15. travnja na sjednici Vlade. Što se nas tiče, to je izmišljena tema. Izbori su 16. svibnja, a drugi krug 30. svibnja - poručio je.