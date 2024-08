Milanović: Plenković satire Ustav već osam godina. Misle donositi zapovijedi bez mene

Predsjednik Republike Zoran Milanović boravi danas u Požegi gdje je bio na svečanoj prisezi 43. naraštaja ročnih vojnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju.

Milanović je nakon toga stao pred novinare i odgovarao na pitanja o aktualnim temama.

- Prije godinu dana Banožić i Plenković su pokušali ustavni udar s nametanjem od strane HDZ imenovanog v.d. ravnatelja VSOA-e. To je ustavni udar na koji Šeparović nije imao ništa reći. Pozivam Plenkovića, a ne Anušića jer je on samo izvršitelj Plenkovićev, da se tome razgovara. Nisam protiv vojnog roka, ali treba donijeti odgovarajuće zapovijedi. Mislite donositi zapovijedi bez mene? Kako ste to zamislili? Na silu - rekao je Milanović.

- Recimo da to nije ideja za odbaciti, ali koliko ljudi planiramo mobilizirati. Ja odgovaram za opće stanje vojske, ne Plenković. Vijeće za obranu će se sastati i o tome će se razgovarati, sazivamo ga Plenković i ja, to je potpuno jasno. Nemam nikakvo negativno mišljenje prema ideji, ali moramo vidjeti što nam nedostaje - dodao je Milanović o temi obaveznog vojnog roka.

Milanović se upitao tko je smislio da vojni rok traje osam tjedana: “Osam tjedana je baza, nakon toga se moraju specijalizirati.”

- Ništa od toga ne može bez dogovora - naglasio je Milanović.

Predsjednik se pita koliko je ljudi uopće zainteresirano za vojni rok.

- Imamo li mi te ljude? Ili to netko radi da bi se dopao nekom politički? Zato što nije uspjela vježba iskrcavanja na plažu u Kuparima 1. kolovoza ove godine, tako sustav ne bi trebao funkcionirati. Nemojte se igrati s time, stalno se Plenković pokušava s time gurati na silu i onda nekome govori da krši Ustav. Ja Ustav branim pet godine i zato sam opasan verbalno, samo prema nasilnicima, prema slabima sam pristojan - rekao je Milanović.

- Mi znamo kako naš Ustav funkcionira, Plenković ga satire već osam godina, jedina brana sam ja - dodao je.

Uskoro opširnije...