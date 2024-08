VIDEO Milanović odlikovao v.d. ravnatelja SOA-e, on pustio i suzu: Očekuje se puno od mene!

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović odlikovao je v.d. ravnatelja Sigurnosno-obavještajne agencije Danijela Markića Redom kneza Branimira s ogrlicom za osobite zasluge stečene u promicanju međunarodnog položaja i ugleda Republike Hrvatske i njezina odnosa s drugim državama na području sigurnosno-obavještajnog rada.

- Želio bih vam zahvaliti na suradnji koju smo imali, Vi kao predsjednik država ja kao ravnatelj službe. Po mom suradnja je bila uzorna - rekao je Markić.

Potom se zahvalio je i bivšoj predsjednici Kolindi Grabar Kitarović, bivšem premijeru Tihomiru Oreškoviću, kao i premijeru Andreju Plenkoviću.

Zagreb: Predsjednik Milanović odlikovao Danijela Markića, v.d. ravnatelja SOA-e | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

- Zahvalio bih se i vašoj prethodnici Kolindi Grabar Kitarović s kojom sam odlično surađivao kao i bivšom premijeru Tihomiru Oreškoviću koji je nekako mene doveo do te pozicije. Do dan danas ne znam ni kako ni zašto. Zahvalio bih se i predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću s kojim surađujem već osam godina intenzivno. Svi vi imate zajedničku jednu karakteristiku. Vi ste željeli jednu profesionalnu službu, efikasnu službu, u službi građana i države, i jednu depolitiziranu službu. To ste imali i to ćete Vi kao predsjednik države nastaviti imati - dodao je.

Zagreb: Predsjednik Milanović odlikovao Danijela Markića, v.d. ravnatelja SOA-e | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

- Za mene je ovo odlikovanje jedno veliko iznenađenje. Nisam nikad smatrao da zaslužujem bilo što. Jer sam došao vlastitom voljom i uvijek sam radio što sam želio i volio raditi na meni najbolji način. Čim sam došao u Hrvatskoj sam znao da sam dio povijesti. Ali sam znao da sam karika bez koje se može - rekao je Markić koji se zatim u suzama zahvalio generalima Anti Roso i Anti Gotovini za koje je izjavio kako “bez njih ne bi bio tu niti bio čovjek koji sam danas.”

- Dug koji osjećam oprema njima se ne da mjeriti. Za kraj bi mogao izdvojiti svih tisuću zaposlenika. Jer kada vodite vrhunski sustav lako vas netko i prepozna - zaključio je Markić.