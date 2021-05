Zoran Milanović odgovorio je na poruku Andreja Plenkovića da je u svom mandatu kao premijer imao priliku i vrijeme za srediti pitanje spornih spomenika u Vukovaru.

- To da sam mogao, to su stare Plenkovićeve fore. Kao, mogao si. A zašto ne napravite vi? To nije moj posao. Ali ja sam mogao. Šoškočanin? OK, ja to nisam napravio, nisam niti znao za to. I to mi predbacuje. Zašto ne napravi on? To nije njegova dužnost. Je, njegova je dužnost - rekao je i poručio premijeru:

- Riješi to! Riješi i ustaške stvari, riješi i četničke stvari! Miči nam to! Danas je Dan pobjede, 8. 5. kada su neki ljudi pobijedili, a neki su nastradali, bili su krivi, mnogi nisu bili krivi.

Dodao je da je činjenica da je i nakon pobjede antifašističke koalicije u Drugom svjetskom ratu bilo puno patnji, ali: "Naravno, nisu stvari iste."

