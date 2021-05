Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Đakova u povodu obilježavanja Dana Grada.

Tom se prilikom obratio javnosti, prenosi N1.

Govorio je o radu nedjeljom.

- To je predizborna finta. Ništa se neće promijeniti. Nama fali radnika, ljudi rade do iznemoglosti. To se radi o radu shopping centara, to bi volio zabraniti, ali to se ne može. Ja sd imam problem da nekom određujem kad će ići tamo. Ja nedjeljom ne idem, ali imam taj luksuz, puno ljudi nema - rekao je Milanović.

Dodao je da se radi o neiskrenoj namjeri i uvijek pred izbore. Ponovio je tezu o Hrvatskoj radioteleviziji kao “obiteljsko-političkom kombinatu”.