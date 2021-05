Predsjednik Milanović obišao je objekt Vatrogasnog doma DVD-a Plaški u izgradnji te Dom kulture Plaški, a potom je otišao u Ogulin. Osvrnuo se opet na skandiranja u Borovu.

- Policija je pustila da ljudi koji se ponašaju divljački uđu u to selo. Policijom upravlja Vlada, Plenković i Božinović. Kad sam prije mjesec dana organizirao skup za naše policajce s Plitvica, znate tko nije došao? Vrh hrvatske policije. Zašto nisu došli? Zato što ne žele biti sa svojim kolegama? Zato što im je to naredio Plenković. Za mene je odgovoran Plenković i njegov ministar unutarnjih poslova, jer se to nije smjelo dogoditi - rekao je Milanović.

- Vojska ne ide po ulicama. Ona je u vojarnama i na poligonima. Vratimo se mjesec dana unatrag. Ja prvi put u 30 godina organiziram nešto za heroje s Plitvica i dolaze svi osim vrha policije, kojemu je to naredio Plenković, da ne dođu. Je li to politizacija - pita se Milanović.

Rekao je i kako spomenik Šoškočaninu treba maknuti.

- Taj spomenik je čista provokacija. Plenković nema što o tome govoriti, neka to makne. Ne mora rušiti, neka makne i bit ćemo zdravije društvo. Neka dođe u Plaški i vidi kako žive Hrvati i Srbi ne iza roleta, nego na ulici - poručio je Milanović.

Milorad Pupovac prozvao je u izjavi predsjednika da je i on također odgovoran za trenutno stanje.

- Da, i za ubojstvo Kennedyja. Kennedy je ubijen ’63., a ja sam rođen ’66., ali sam imao prste u tome - rekao je Milanović.

Osvrnuo se i na kandidaturu Zlate Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda.

- Jedino što mi preostaje je zamoliti zastupnike da je podrže. Boljeg kandidata od nje imali nismo. Bit ćete protiv nje? Što bi rekao jedan crnogorski pjesnik, ćerat ćemo se. Do kraja. Ona je moj kandidat, ja sam predlagatelj i nitko drugi i nikakav saborski odbor moju volju i moj stav neće promijeniti i ja vjerujem da će saborska većina izabrati odličnu kandidatkinju, želim vjerovati da ima srca i razuma - poručio je Milanović.

- Svakog ću pitati u facu zašto je protiv nje. Neće to biti lako, odgovoriti zašto si protiv takvog kandidata - dodao je.

Na pitanje hoće li sjesti na sastanak s Plenkovićem odgovara:

- Gdje, u krilo? Pretežak sam mu. On bi stalno sjedio. Preanemični smo - rekao je Milanović i dodao kako je otvoren za razgovor s premijerom.

- Kako će zbrisati od mene, a ne može trčati 100 metara? Pozvao sam čovjeka da zajedno položimo vijence u Okučanima, zbrisao je k’o zadnja vjeverica - rekao je Milanović.

- Ja nisam Šćepan Mali iz Crne Gore koji je pao s kruške, ja sam hrvatski predsjednik i ja predlažem i obrazlažem svoje kandidate - zaključio je Milanović.