Predsjednik Zoran Milanović obrušio se jutros na Andreja Plenkovića nakon njegovih izjava oko Milanovićeve inicijative da se Oluja ne obilježava svake godine u Kninu. Milanović je danas na Facebooku napisao da je Plenković promotor prava na laž još od svojih maturantskih dana i da se svrstava među autentične tumače bitaka iz Domovinskog rata i omalovažava prijedlog koji su mu predložili generali i zapovjednici.

- Vidim da on stalno govori o Kninu na jedan način kao da je to kolodvor i otprilike kasarna i to je sve. Mnogi od nas drukčije gledaju na Knin, na njegovu ulogu, na Zvonimirov grad, na kninsku tvrđavu, na simboliku zastave na kninskoj tvrđavi 5.8. Dakle, sve su to drukčiji pogledi. Poštujemo mi, naravno, i sve druge trenutke i bitke Domovinskoga rata jednako. Ako jedna Vlada je napravila nešto za dignitet Domovinskog rata, vrlo konkretno, za hrvatske branitelje, za obilježavanje baš svakog događaja, onda pogledajte što je proteklih pet godina radio potpredsjednik Vlade, ministar hrvatskih branitelja i zapovjednik Tigrova Tomo Medved, onda ćete vidjeti jasna i precizna postignuća naše Vlade u tom pogledu, a da o pravima branitelja ne govorim, o jačanju Hrvatske vojske, ulaganja u policiju, ulaganja u vojsku, mislim da su tu stvari sasvim jasne - rekao je sinoć Plenković u intervjuu za RTL dodajući da nisu uopće raspravljali o inicijativi da proslava Oluje bude u Glini, i da misli kako će biti u Kninu.

Milanovićevo priopćenje pročitajte u cijelosti

Masovni komunikator Plenković, promotor prava na laž još od svojih maturantskih dana, svrstava sada sebe i među autentične tumače bitaka iz Domovinskog rata. Pa omalovažava prijedlog da se “Oluja“ obilježava i u drugim gradovima u kojima su se vodile junačke bitke u Domovinskom ratu, a ne samo u Kninu, proglašavajući sebe - riječima „mnogi od nas drukčije gledaju na Knin“ - skoro pa ratnim zapovjednikom.

Inicijativu da se „Oluja“ slavi i tamo gdje su poginule stotine hrvatskih branitelja, kod Petrinje i Gline recimo, predložili su mi ratni generali i zapovjednici koji su vodili oslobađajuće bitke. Valjda je važnije slušati njih nego onoga koji se na kninsku Tvrđavu, politički dobro sračunato, prvi put uspeo 2016. kada se uspio čak i junački skljokati. Godinama nakon „Oluje“, osim prve godišnjice 1996., u Kninu se slavilo nije, pobjedu nisu tamo obilježavali ni predsjednik Tuđman ni sami ratni zapovjednici, što nimalo ne umanjuje važnost Knina u Domovinskom ratu.

Ako Plenković zna tko je organizirano tih godina dolazio u Knin, neka mi kaže. Ali ne pamtim, a vjerujem ni itko drugi, da se Herojski zec u znak prosvjeda tamo lancima omotao u kolovozu 1997. Jer, nema na svijetu tog sredstva masovne komunikacije kojim bi se on mogao ugurati među one kojima danas tepa „mnogi od nas“.