Predsjednik Republike Zoran Milanović premijeru je u srijedu poslao pismo u kojem je prozvao Vladu jer je prihvatila zaključke Vijeća EU-a kojima se ne spominje konstitutivnost hrvatskog naroda. Plenković mu je danas odgovorio da "čim se spomene Daytonski sporazum, konstitutivni narodi su unutra."

Osim toga, premijer je predsjedniku poručio da pismom želi ukazati na svoje postojanje. Rekao je i da je pismo shvatio kao Milanovićevu osobnu zahvalnost za njegova stajališta izrečena u Sarajevu kad su ga pitali što misli o predsjednikovim izjavama vezano za genocid u Srebrenici.

Milanović mu je u četvrtak odgovorio. Na Facebooku je napisao:

- Objasnio nam je Andrej Plenković kako Zaključke Vijeća EU o Bosni i Hercegovini - dugoročno pogubne za Hrvate u toj državi i štetne po nacionalni interes Republike Hrvatske - treba derivirati, dekriptirati i dešifrirati. Po njemu, dakle, treba nastaviti raditi ono što već godinama rade prolazni politički direktori koji kao kolonijalisti baš to, deriviraju, dekriptiraju i dešifriraju prava i obveze konstitutivnim narodima Bosne i Hercegovine, na štetu Hrvata redovito. Nema se što tu dešifrirati, pročitana je to knjiga, treba djelovati. Ali razumijem ga. Odlučio je on svoj, ionako mizeran utjecaj u Briselu, ne rasipati, računa si, na takvu glupost kao što su temeljni nacionalni interesi Hrvatske i prava Hrvata u BiH. Ok, ako nije želio ugroziti svoju osobnu briselsku karijeru, pitam ga - zašto nisi naložio Grlić Radmanu da stopira usvajanje tako beskorisnih, dapače, štetnih zaključaka? Ako mu je promaklo dok je bio u Sarajevu, podsjećam kako BiH ulazi u izbornu godinu, a Hrvati i dalje nemaju nikakva jamstva da ponovno neće biti izigrani. Zaključci Vijeća EU koje je olako podržao samo trasiraju put prema tome da ih opet izigraju. Vidim kako je Plenković očekivao i moju zahvalnost što me je, ispada tako, branio u Sarajevu.



Molim ga da me ne brani pred zlostavljačima Hrvata, malobrojnijeg naroda u BiH. Ne pomagaj, izginusmo. Osim toga, zbog čega bi me branio? Zar ne mislimo isto?