Milanović tvrdi: Ovo će biti teška borba... Cilj je bio okupiti Hrvatsku protiv zle organizacije

Sabor ću najvjerojatnije sazvati pri kraju roka, osim ako ne dođe netko s velikom većinom. Nema potrebe žuriti se, kazao je danas u obraćanju medijima hrvatski predsjednik Zoran Milanović, javlja Dnevnik.hr. On je ranije dans Okučanima sudjelovao u obilježavanju 29. obljetnice Bljeska, gdje je između njega i Andreja Plenkovića opet, u svojstvu 'tampon zone', bio Gordan Jandroković...

- Pregovori su tek počeli. Pregovara se na sve strane – javno, tajno i iza leđa. Kao i uvijek, samo prljavije - kazao je Milanović, koji je dodao da Ustav ne definira konzultacije.

- Vidjeli ste na što se to svodi, na paradu. Kad netko skupi 76 ruku dobit će mandat za sastavljanje vlade - kazao je.

Odgovorio je i na pitanje što će učiniti ako mu Andrej Plenković donese dokaz o da ima podršku većine.

- On ima problem. Mislim da je on u ozbiljnom problemu jer nas je sve uvalio. Hrvatskoj je nasilio jednog krajnje sumnjivog, zapravo, vrlo jasnog tipa za glavnog državnog odvjetnika, čovjeka koji je kao predsjednik suda održavao bliske odnose s optuženikom - rekao je Milanović, piše Dnevnik.hr

Kazao je da bi se vjerojatno opet uključio u izborni proces, a podsjetio je i da je HDZ dobio pet mandata manje nego 2020. godine te da sad pokušava oformiti vlast s ljudima koji su prije izbora jasno govorili kako ih neće podržati...

- Mislim da neki imaju razloga biti zadovoljni izborima, ali ne i Plenković. Neka se zapita Plenković koliko je ljudi glasalo da bi on bio premijer. Vodstvo DP-a kaže da njihovi birači nisu glasali da bih ja bio premijer. U redu, ali zašto to nisu rekli u kampanji, kad sam ja pozivao ljude da glasaju za njih. Ovo će biti teška borba s puno rundi i u različitim disciplinama. Ovo je tek počelo. HDZ je slabiji. Više ne može kupiti par ljudi i manjine i imati većinu - kazao je Milanović.

Milanović kaže i da je bio spreman biti premijer, javlja N1.

- Cilj je bio okupiti Hrvatsku protiv zle organizacije koju predvodi nevjerojatan čovjek spreman na sve loše stvari koje je radio. On to ne vidi, ja mu nisam predsjednik. Ne znam samo što je s ovima iz HDZ-a kojima jesam predsjednik. On sebe mora usuglasiti sa svojim suradnicima, mislim da se on trenutno jako znoji i treba se znojiti. Zbog visoke temperature - dodao je Milanović, piše N1.

- Ne bih nikada izvodio bludne radnje u političkom smislu koje su izvođene 2015. godine. Bit ćemo strpljivi, ako netko donese dokaz da ima podršku 76 zastupnika, taj će imati mandat. Taj mora to dokazati, naravno - kazao je za kraj.

Ovdje pratite sve oko izbora i potencijalnih koalicija iz minute u minutu