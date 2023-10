Milanović primio Osmani, ona se zahvalila na podršci: 'Srbija mora odgovoriti na neke stvari'

Kosovska predsjednica Vjosa Osmani stigla je u posjet Hrvatskoj.

Planirano je da se sastane s hrvatskim predsjednikom Zoranom Milanovićem na Pantovčaku, zatim s predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem u Saboru, a potom i s premijerom Andrejom Plenkovićem u Banskim dvorima.

Iza Kosovo je nekoliko teških tjedana, opet je zaiskrilo sa srpskim stanovništvom na sjeveru države, ubijen je jedan kosovski policajac, a premijer Albin Kurti je prozvao Beograd zbog tog 'terositičkog napada'.

- Netko stoji iza napada na Kosovu, to su činjenice. Naši stavovi su jasni, Srbija treba dati odgovore. Tko su, tko ih je financirao, to je nešto što ne želimo gledati opet. Ako ne bude nikakvih posljedica, to znači da očekujemo idući takav događaj - kazao je na početku Milanović.

- Sretni smo što imamo saveznike kao što je Hrvatska - kazala je Osmani.

Osmani se zahvalila Milanoviću što poziva druge države da priznaju Kosovo te je rekla kako Kosovo na Hrvatsku gleda kao na saveznika i prijatelja.

- Očekujemo daljnju podršku Hrvatske...

Tko je Vjosa Osmani?

Osmani je rođena 1982. godine u Mitrovici, gdje završila osnovnu i srednju školu. Ipak iz djetinjstva nema pretjerano lijepe uspomene...

- Kad sam imala sedam ili osam godina srpski policajac mi je opalio pljusku dok sam išla u školu - kazala je Osmani u razgovoru za The Times 2021. godine.

To joj, nažalost, nije bio jedini susret s nasiljem u mladosti..

- Ne mogu zaboraviti trenutak kad su mi srpski vojnici gurnuli cijev oružja AK-47 u usta. Bila je to 1999. godina, imala sam 16. Srpska policija i paraskupine natjerale su moju obitelj da napustimo naš dom na sjeveru Kosova - kazala je Vjosa za The Times i nastavila:

- Vidjela sam ljude kako umiru od gladi, od bolesti... Ali puno njih je ubijeno..

Nakon srednje škole upisuje i završava pravni fakultet. Studirala je u Prištini, ali sjajni rezultati na studiju odveli su je i preko bare. Pohađala je i uspješno završila sveučilište u Pittsburghu, a 2015. 'zaradila' je i doktorat. U Pittsburghu je od fakulteta primila i nagrada za izvrsnost... Dvaput

Od tinejdžerskih godina ova pravnica pokazivala je sklonost politici...

- Predugo su političari koji su vodili državu predvodili i po pitanju korupcije i kriminala - kazala je 2021. i dodala:

- Primala sam prijetnje smrću u prošlosti. Obično preko društvenih mreža, ali bilo je pokušaja napada na mene i članove moje obitelji u prošlosti.

Peta predsjednica Kosova postala je 4. travnja 2021. godine, a na istoj poziciji, doduše kao vršiteljica dužnosti, bila je od studenog 2020. i odlaska Hashima Thaçija..

Ovog ljeta sastala se s Vučićem te je susret opisala:

- Cvilio je, jadikovao, negodovao i sigurno nije govorio istinu, što je njegova vrlina, kao Miloševićeva ministra propagande - kazala je Osmani, javlja Reuters, te dodala:

- Vučić je 'kralj drame'. On se voli pretvarati da radi velike ustupke, kako je na njemu previše pritiska, kako pati, kako je u opasnosti i sve to... Takvim ispadima nema mjesta na sastancima. To treba ostaviti van prostorije kad napunite četiri godine...

Oženjena je i ima dvoje djece.

Turski medij Hürriyet je pisao kako se u toj državi navodno podvrgnula operaciji smanjivanja želuca kako bi izgubila na kilaži. Upućeni vele da je u tri godine izgubila više od 20-ak kilograma. Operirao ju je, pisali su Turci, Dr. Ayhan Mesci.