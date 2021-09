- Prvi puta u cijeloj povijesti to je sve naše i za to odgovaramo, to je zasluga ove generacije hrvatskih ljudi, hrvatskih vladara, onih koji su dali svoj život i onih koji to rade, grade, koji omogućavaju zajedno s hrvatskom policijom na moru da to bude očuvano, da to bude sigurno, da to bude naše," poručio je predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović.

Milanović: Svatko je za svoju obranu odgovoran sam

„Morat ćemo izdvajati novac. Svjestan sam koliko to košta, zato i govorim da je naša dužnost racionalna, praktična i da svaki euro koji nam stoji na raspolaganju u EU fondovima uzmemo i iskoristimo upravo zato da bi bilo za ono što nam nitko neće dati, za ono što moramo platiti sami, čak kada nam to prodaju najbliži saveznici, a to je oružje. To košta i sva lijepa suradnja i sve lijepe riječi i obrambeni programi, na kraju se, nažalost, uvijek povlači na baznu točku, a to je da je svatko za svoju obranu odgovoran sam. I koliko plati, koliko procjeni da mu treba, koliko su susjedi ovakvi ili onakvi, toliko će na kraju imati“, poručio je predsjednik Milanović.

Za sjedište HRM-a, vojnu luku Lora rekao je da u njoj odjekuje i tutnji povijest, jer se u njenoj okolici još od srednjeg vijek razvijalo hrvatstvo.



„S ovog važnog mjesta za Hrvatsku, sva su važna na svoj način, ali bez ovog identiteta mora, Hrvatska nije ono kakvom je drugi vide, a to kako te drugi vide je vrlo često važnije od onoga kako sam sebe vidiš jer taj pogled je vrlo često mutan i nerealan. Još jednom kažem čuvajte naše sveto hrvatsko more od početka do kraja“, naglasio je Milanović

U povodu Dana Hrvatske ratne mornarice i 30. obljetnice osnutka Hrvatske ratne mornarice Milanović je na svečanosti odlikovao Redom hrvatskog trolista, za osobite zasluge za RH stečene u ratu i u iznimnim okolnostima u miru, kapetana bojnog broda Zorana Medvidovića, kapetana fregate Željka Doku, pukovnika Dražena Milinovića i bojnika Milana Kronju. Redom hrvatskog pletera, za osobiti doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobiti njezinih građana, odlikovani su pukovnik Ante Boko, kapetan korvete Nenad Kontri, stožerni narednik Duško Radić i stožerni narednik Pero Tadić.

Raffanelli o važnosti predsjedanja Hrvatske Forumom eurupskih obalnih straža

Zapovjednik HRM-e kontraadmiral Ivo Raffanelli je istaknuo kako je Forum europske obalnih straža jedna od najvažnijih zadaća koju HRM od 1. srpnja ove do kraja rujna sljedeće godine predsjedava Hrvatska.



"Svrha ovog foruma jesu razvoj i koordinacija međunarodne, međuagencijske suradnje zemlja članica i agencija EU-a u cilju borbe protiv sigurnosnih izazova u područjima zaštite pomorskih granica , sigurnosti plovidbe, traganja i spašavanja, zaštite morskog okoliša , nadzora ribarstva i borbi protiv krijumčarenja ljudi, imovine, naoružanja i narkotika," rekao je Raffanelli.

Objasnio je kako je zadaća zemlje koja je u svojstvu predsjedavajućeg Foruma jest organiziranje Plenarne konferencije triju tematskih radionica.

"U ovom iznimno važnom događaju HRM ima vodeću ulogu. Sve planske, organizacijske i pripremne aktivnosti osmišljane su i razrađene na razini HRM-a. Uloga koja nam je ovim dodijeljena sigurno će doprinijeti promociji, pozicioniranju i jačanju uloge HRM-a i Obalne straže RH, kako na nacionalnoj tako i na europskoj razini," rekao je Raffanelli.

Ministar obrane Mario Banožić je podsjetio da je hrvatski mornar u Domovinskom ratu svojim znanjem, umijećem pobijedio višestruko snažnijeg neprijatelja i otjerao s područja naše Domovine. Naglasio je kako je ova Vlada oživotvorila proces opremanja HRM-a obalnim ophodnim brodovima, prepoznajući iznimnu važnost HRM-a u očuvanju i obrani hrvatskih nacionalnih interesa i hrvatskog suvereniteta na Jadranu.

„Sve Vlade do sada nastojale su ulagati u modernizaciju i opremanje HRM-a, sukladno mogućnostima koje su imale. Idemo s dugoročnim planom razvoja, koji bi trebao dovesti mornaricu u poziciju da i dalje bude prepoznata od naših partnera i saveznika po profesionalizmu i znanju. Vjerujem kako će mladost, nova snaga HRM-a prihvaćati iskustva onih koji su stvarali HRM“, poručio je Banožić.

Načelnik Glavnog stožera OS RH admiral Robert Hranj je istaknuo važnost modernizacije HRM-a.

"HRM je najjači instrument moći za obranu našeg mora" rekao je Hranj. Sudionike svečanosti pozdravio je i izaslanik predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića saborski zastupnik Anto Bačić

U Splitu je u jutarnjim satima održana budnica, a položeni su i vijenci u more za sve poginule i nestale hrvatske mornare. Misu za poginule hrvatske branitelje u crkvi Sv. Ante predvodio je vojni ordinarij Jure Bogdan.

Večeras će na Trgu Gaje Bulata održati koncert "Mi smo hrvatski mornari."