Milanović s Orbanom: Objasnio sam mu naš stav o ulozi Janafa

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović jučer je boravio u Budimpešti, gdje je održao sastanke s mađarskim predsjednikom Tamasom Sulyokom i premijerom Viktorom Orbanom. Uz globalna politička pitanja, ključna tema razgovora bila je napetost u energetskim odnosima između dviju država.

Milanović je poručio kako Hrvatska i Mađarska trenutačno imaju različite stavove oko pitanja koje je „privremeno poremetilo energetsku suradnju“, ali vjeruje da se dijalogom mogu prevladati postojeće razlike.

- Pojasnio sam premijeru Orbanu hrvatski stav o ulozi JANAFA kao strateški važne energetske infrastrukture ne samo za Hrvatsku nego i za susjedne države kojima JANAF može i želi biti pouzdan partner- napisao je Milanović.

Dodao je kako nakon razgovora vidi prostor za dogovor koji bi mogao biti od koristi objema državama.