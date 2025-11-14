’Nitko ne može biti energetski siguran bez vlastite rafinerije’

U razdoblju kad energija postaje jedno od ključnih pitanja globalne stabilnosti, JANAF se sve više ističe kao tiha, ali moćna karika koja povezuje Jadran i središnju Europu. Ova strateška kompanija, koja upravlja sustavom naftovoda i terminala od Omišlja do Siska, već desetljećima ima važnu ulogu u sigurnosti opskrbe regije. No današnji JANAF sve više razmišlja i djeluje izvan okvira klasične naftne infrastrukture, okreće se novim tehnologijama, održivim rješenjima i zelenoj tranziciji. O tome gdje JANAF vidi svoju budućnost, kako balansira između tradicije i transformacije te kakvu ulogu ima u regionalnom energetskom pejzažu razgovaramo s Vladislavom Veselicom, članom Uprave JANAF-a. U otvorenom razgovoru Veselica otkriva kako gleda na poziciju kompanije danas, koje su joj najveće snage, ali i gdje vidi prostor za rast i promjene u godinama koje dolaze.

Express: Kako komentirate aktualne pregovore s MOL-om, što JANAF konkretno dobiva, a što riskira?

Za JANAF tu nema rizika. MOL Grupa je naš dugogodišnji partner i spremni smo za proširenje suradnje kojim bismo zadovoljili sve potrebe rafinerija u Mađarskoj i Slovačkoj za sirovom naftom. Nadamo se nastavku i jačanju našeg partnerskog odnosa kao logičnoj posljedici pregovaračkog procesa koji je u tijeku.

Express: Riječ je, da pojasnimo čitateljima, o pregovorima između JANAF-a i MOL-a za isporuku sirove nafte u Mađarsku i Slovačku. Kako vidite poziciju JANAF-a u regiji i koje su ključne barijere koje ćete morati prevladati da ugovor bude dugoročan?

JANAF prije svega želi biti strateški partner i jamac energetske stabilnosti regije. To je uloga koju su nam dodijelila najviša tijela Europske unije i Vlada Republike Hrvatske i mi ćemo je u cijelosti opravdati. Također, spremni smo na daljnja testiranja kapaciteta naftovoda uz prisutnost predstavnika Europske komisije kako bismo otklonili svaku sumnju u našu mogućnost zadovoljavanja potreba središnje Europe za sirovom naftom.

Express: Spominje se mogućnost da MOL preko JANAF-a uzima 11 milijuna tona nafte. Je li to točna informacija?

Informacija je točna, riječ je o godišnjim količinama nafte na približno toj razini.

Express: Koliko vam međunarodni pritisci (posebno iz Mađarske i Srbije) utječu na svakodnevno poslovanje? S obzirom na to da su pritisci koje su izrazile susjedne zemlje (npr. Mađarska) vezani uz cijene transporta i kapacitete, kako JANAF komunicira svoja pravila tarife i održava transparentnost prema partnerima?

Iako je geopolitička situacija u regiji zahtjevna, ni u jednom trenutku nismo osjetili pritisak u smislu u kojem govorite. Sve se zasniva isključivo na partnerskim odnosima i tu JANAF ne radi razlike među partnerima. Kad je o cijenama transporta nafte riječ, one se formiraju u skladu s usvojenom metodologijom i potpuno transparentno prema partnerima koji sudjeluju u pregovaračkom procesu. Dobili smo mišljenje nezavisnih revizora prema kojemu su naše cijene u skladu s ostalim europskim naftovodima.

Express: Je li JANAF spreman na mogućnost promjene sankcijskog režima prema Rusiji? Kako će promjene u globalnoj energetskoj sigurnosti (zbog rata u Ukrajini i sankcija prema Rusiji) utjecati na vaše strateške planove za transport i skladištenje?

JANAF je samo od trenutka kad sam osobno ušao u Upravu prebrodio tri duboke globalne krize - pandemiju COVID-a, izbijanje rata u Ukrajini i nestabilnosti na Bliskom istoku. Proaktivnim pristupom poslovanju i osluškivanjem tržišta, kao i kontinuiranim dijalogom s postojećim i potencijalnim poslovnim partnerima prebrodili smo sve spomenute krize, bit ćemo spremni i za one koje tek dolaze.

Express: Što smatrate najvećim poslovnim uspjehom JANAF-a u ovoj godini?

Ako moram odabrati jedan događaj, početak rada naše solarne elektrane u Vođincima. Preuzeli smo je kao projekt, uspješno doveli do priključenja na mrežu i sad s njom i ostalim našim solarnim elektranama pokrivamo 86 posto vlastitih potreba za električnom energijom. Važan je to iskorak prema diverzifikaciji poslovanja prema obnovljivim izvorima energije i održivom poslovanju. Tim kojim sam koordinirao, s pravnim timom u SAD-u i uz podršku Vlade RH, kroz sedam licenci odgodio je primjenu sankcija društvu NIS a.d. te time društvu JANAF d.d omogućio stabilno poslovanje u proteklih osam mjeseci.

Express: Kad možemo očekivati konkretan pomak u projektima modernizacije terminala u Omišlju?

U ovom trenutku u tijeku je jačanje spremničkih kapaciteta u Omišlju. Potražnja je velika, a naš cilj je biti konkurentan pružatelj usluga skladištenja na mediteranskom spot tržištu. Samo tržišna orijentacija jamči daljnji razvoj i opstanak JANAF-a.

Express: Naime, terminal u Omišlju i skladišni kapaciteti ponovno su spomenuti kao prioritet. Možete li dati više detalja o planiranim kapacitetima, rokovima i izvorima financiranja?

U tijeku je natječaj za odabir izvođača radova na četiri spremnika za naftne derivate kapaciteta po 20 tisuća kubičnih metara, odnosno 80 tisuća kubičnih metara ukupno. Izgradnja bi se trebala odvijati tijekom 2026. godine i očekujem kako ćemo ih 2027. pustiti u uporabu.

Express: Koliko JANAF ulaže u održivost i smanjenje emisija i isplati li se to trenutačno poslovno?

Svako ulaganje u nužnu tranziciju i diverzifikaciju poslovanja je isplativo. JANAF ulaže značajna sredstva u obnovljive izvore energije i digitalizaciju poslovanja. Ne smatramo to trendom nego potrebom. Iako smo u većinskom državnom vlasništvu, želimo biti pokretač promjena i razbiti predrasude da se ovakvim kompanijama loše upravlja.

Express: Kako balansirate interese države, tržišta i partnera kad donosite strateške odluke?

Iznimno smo zadovoljni jer imamo snažnu potporu vlasnika, koja nam dopušta da potpuno zadovoljimo sve potrebe za opskrbu energentima kako Republike Hrvatske, tako i središnje i jugoistočne Europe. Isto tako, kao tim i pojedinci prepoznati smo od globalnih igrača u oil&gas industriji kao stručni i kredibilni partneri.

Express: Kakav bi, po vama, trebao biti idealan energetski miks Hrvatske za deset godina i gdje u toj slici vidite Janaf?

Tri su ključne odrednice koje moramo zadovoljiti ako želimo zadržati pozitivan smjer i najbolje za zajednicu u kojoj živimo. Naš energetski miks mora biti održiv, diverzificiran i energetski neovisan. U tome će nam pomoći razvoj pametnih mreža, decentralizirana proizvodnja električne energije te ulaganja u pohranu energije i infrastrukturu. Hrvatska mora postati samoodrživa i klimatski neutralna, to je ostvariv i realan cilj. U takvoj Hrvatskoj JANAF će biti suvremena energetska kompanija i igrač s ozbiljnim udjelom na tržištu električne energije.

Express: U jednom nedavnom komentaru rekli ste da privatno “ne vjerujete da jedna država može dugoročno ostati bez rafinerije”. Kako to gledište utječe na planove i partnerstva u regiji?

To je pitanje energetske sigurnosti. Svaka država bi trebala imati barem minimalne preradbene kapacitete kako bi bila otpornija na krize. Samim time su i partnerstva u regiji uravnoteženija. Primijetit ćete kako je trenutačni trend modernizacija postojećih rafinerijskih kapaciteta usporedno s razvojem zelenih tehnologija i obnovljivih izvora električne energije. Primjer Slovenije govori doduše da oni nemaju rafineriju jer je Lendava zatvorena, ali imaju golemi hub za derivate u Kopru od 500.000 m3.

Express: Kako Janaf usklađuje svoje poslovanje s novim OECD standardima korporativnog upravljanja i transparentnosti, posebno u kontekstu državnog vlasništva i međunarodnih energetskih ugovora?

JANAF je kompanija izlistana na burzi pa je za nas transparentnost poslovanja već standardni dio korporativnog upravljanja. Članstvo u OECD-u svakako će donijeti novu eru u standardima korporativnog upravljanja u Hrvatskoj i pomoći nam da svi zajedno budemo još bolji i transparentniji u poslovanju.

Express: Ako biste morali u jednoj rečenici opisati budućnost JANAF-a, što biste rekli?

Moderna energetska kompanija sa sigurnim i snažnim vodstvom uz potporu dioničara.