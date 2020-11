- Odgovorit \u0107e na poziv iz Ureda premijera na sjednicu Vije\u0107a za nacionalnu sigurnost -\u00a0ka\u017ee Milanovi\u0107.

-\u00a0Nije problem u datumu, rekao sam da \u0107u se prilagoditi. Me\u0111utim, on na jedan vrlo \u010dudan na\u010din inzistira na dopisivanju preko svog kalu\u0111era koji onda preko svog vladike pi\u0161e u upravnom govoru \u0161to predsjednik Vlade misli, a istovremeno mi se obra\u0107a direktno Plenkovi\u0107 pismom vezanim uz Nacionalnu strategiju razvoja - objasnio je.\u00a0

Dodao je kako premijer Andrej Plenkovi\u0107 odbija govoriti\u00a0o problemu kr\u0161enju Daytona na \u0161tetu Hrvata u Federaciji \u0161to smatra neobi\u010dnim.\u00a0

- Jo\u0161 jednom \u0107u ga zamoliti da se to razmatra... On je preko svog \u0161efa kabineta poru\u010dio, objavit \u0107emo to pismo, jer o\u010dito moramo, to treba jednom \u0161irom temom obuhvatiti - polo\u017eaj svih Hrvata od Novog Zelanda, \u0161to je pogre\u0161no jer su samo u BiH Hrvati konstitutivan narod. Iz nekog razloga on bje\u017ei od te teme -\u00a0nastavlja Milanovi\u0107.

-\u00a0Nacionalna strategija je dokument koji u okviru europskog semestra mi moramo usvojiti, to je jedan velebni seminarski rad u kojemu \u0107e biti copy-paste, ali to moramo odraditi. Zato bi bilo dobro da u njegovoj pripremi, prije nego do\u0111e pred Sabor, po principu uzmi ili ustavi, da u njega budu uklju\u010deni svi koji su dionici, a saborski zastupnici oporbe su \u017eene i mu\u0161karci za koje je glasalo skoro pola Hrvata -\u00a0ka\u017ee.

Presuda Sanaderu\u00a0

- Jo\u0161 nije gotovo, jo\u0161 se to vucara... Mislim da neki ljudi iz HDZ-a mogu biti zadovoljni ovom presudom, posebno oni koji su imali refleks da 700.000 eura u gotovini dr\u017ee u blagajni devet\u00a0mjeseci. Taj novac im je donio Bari\u0161i\u0107 s ceste. Meni je drago da je sud utvrdio da to nije normalno pona\u0161anje, barem \u0161to se ti\u010de stranke, tako da drugi u drugim strankama ne pomisle da je to normalno - mi\u0161ljenja je predsjednik.\u00a0

Povjerenstvo za odlu\u010divanje o sukobu interesa

-\u00a0Trebamo se dogovoriti gdje su granice djelovanja nekih organa, ja sam osniva\u010d zapravo tog tijela i ne bje\u017eim od odgovornosti nikada. Bio sam premijer \u010detiri godine\u00a0i nije bilo nikakvih problema. Me\u0111utim, kao predsjednik imam imunitet nepovredivosti. Neka ukinu taj imunitet pa \u0107u onda svaki dan nekome na pitanje ove vrste odgovarati. Taj imunitet izme\u0111u ostalog slu\u017ei da vas ne bi mogli svakodnevno maltretirati i ometati u poslu - komentira Milanovi\u0107 te nastavlja:

- Ovako, netko vas anonimno prijavi, iz \u010diste pakosti, da ste bile na sahrani osobe koja se zove Marijana, da ste i\u0161li helikopterom, so what, ja sam vrhovni zapovjednik. Me\u0111utim, onda shvati\u0161 da je to supruga Josipa Manoli\u0107a. Naravno, nikad nisam bio tamo, ni pje\u0161ice ni helikopterom, to sam ve\u0107 i rekao, ali to ne smeta povjerenstvu da krene utvr\u0111ivati \u010dinjenice. Kako? Kako da doka\u017eem ne\u0161to \u0161to na kraju krajeva nije nadle\u017enost povjerenstva - dodaje.\u00a0

\u00a0- Na Mljetu je i instalacija Hrvatske vojske. Neka malo misle ti pametnjakovi\u0107i. Ho\u0107u njih pitati za dopu\u0161tenje da idem tamo, ho\u0107u ih pitati \u0161to \u0107u jesti. Sve je slu\u017ebeno. Povjerenstvo se ne mo\u017ee baviti kao moralna policija tro\u0161enjem javnih sredstava, to nije njihov posao - nastavlja.\u00a0

Kolona sje\u0107anja\u00a0

Predsjednik jo\u0161 uvijek nije siguran ho\u0107e li i\u0107i u Vukovar, ka\u017ee da je jedan od razloga ukidanje epidemiolo\u0161kih mjera.\u00a0

-\u00a0500 ljudi je naraslo na 5000 ljudi. Ja sam od po\u010detka bio mirniji. I\u0107i u ovom trenutku na okupljanje na kojem \u0107e biti tisu\u0107e ljudi, istovremeno slu\u0161ati od sto\u017eera 500 ljudi, ispast \u0107emo budale. Moram se sam sa sobom konzultirati, da vidim gdje je kraj te politi\u010dke travestije - izjavio je Milanovi\u0107 koji smatra kako je veliko okupljanje trenutno opasna ideja.\u00a0

-\u00a0Taj mimohod ima smisla samo sa ljudima. Epidemiolog ka\u017ee da \u0107e bit 500 ljudi, a bit \u0107e ih 5000. To ima smisla samo ako je mno\u0161tvo, a ne Plenkovi\u0107 ili ja -\u00a0ka\u017ee Milanovi\u0107.

Pandemija korona virusa\u00a0

- Bit \u0107e drugi val, vjerojatno i tre\u0107i. Ljudi umiru. Zanima me za\u0161to se ne objavljuje u realnom vremenu prosje\u010dna dob i njihove komordibitete. Umrlo je neki dan 38 osoba. U sezonama gripe zna umrijeti i vi\u0161e od toga. Recite koja je prosje\u010dna dob, sredina, spol i koji su komordibiteti. Ali to ne objavljuju - dodaje.\u00a0

-\u00a0Ta prosje\u010dna dob je na razini ili iznad prosje\u010dne dobi u Hrvatskoj. To nije u redu, to je smrt. Na\u017ealost, umiru stariji ljudi. Netko zloban bi rekao da bi ionako umrli. Imam mater od 84 godine, naravno da ne\u0107u i\u0107i bez maske, ne pu\u0161tam je van - komentira Milanovi\u0107.\u00a0

\u00a0