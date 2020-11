- Ja sam premijer vi\u0161e od \u010detiri godine, imali smo otprilike dvije sjednice Vije\u0107a za nacionalnu sigurnost godi\u0161nje. Uzeli smo vremena i pogledali jesmo li imali korespondenciju s biv\u0161om predsjednicom. Nema tragova. Ne\u0107u pisati nikakva pisma, ali \u0107u poslati poziv jednom kad se dogovorimo o terminu i dnevnom redu. Ne znam koje je to VNS koje zasjeda a da nikada nema kamera. Bude neka fotografija i neko priop\u0107enje, to je neka praska otkad ono postoji. Prema tome, ovakva rasprava o Twitter transparentnosti me\u0111usobnog dopisivanja o ovoj temi je novo, pa \u0107emo mi to tako i do\u017eivljavati - rekao je.\u00a0

<p>Premijer <strong>Andrej Plenković </strong>je zajedno s ministrima predstavio Nacionalnu strategiju za idućih 10 godina u četvrtak. </p><p>Na novinarsko pitanje hoće li premijer komunicirati s predsjednikom <strong>Zoranom Milanovićem</strong> i koji je ponovno uputio poziv da se dogovore za sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost, Plenković je rekao da, što se tiče dopisivanja, svjedoče "jednom novom sportu koji se zove Twitter-pisma". </p><p>- Sve što se napiše odmah se objavljuje. Ja sam jučer prije vidio to pismo u medijima nego što sam ga vidio na svom stolu - poručio je. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vlada predstavila Nacionalnu strategiju </strong></p><p>- Ja sam premijer više od četiri godine, imali smo otprilike dvije sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost godišnje. Uzeli smo vremena i pogledali jesmo li imali korespondenciju s bivšom predsjednicom. Nema tragova. Neću pisati nikakva pisma, ali ću poslati poziv jednom kad se dogovorimo o terminu i dnevnom redu. Ne znam koje je to VNS koje zasjeda a da nikada nema kamera. Bude neka fotografija i neko priopćenje, to je neka praska otkad ono postoji. Prema tome, ovakva rasprava o Twitter transparentnosti međusobnog dopisivanja o ovoj temi je novo, pa ćemo mi to tako i doživljavati - rekao je. </p><p>Dodao je kako će korespondenciju s njegove strane i dalje voditi Frka Petešić i sve to slati Orsatu Miljeniću. </p><p>- Prije mjesec dana u eksploziji komentara predsjednika na temu Janafa, koji je razlog cijele ove prpošnosti, da kad smo trebali sjesti oko veleposlanika, on sam rekao da to moraju rješavati Frka Petešić i Miljenić. Pa ako su dobri za ambasadore, valjda mogu dogovoriti i teme sastanka i termin - poručio je.</p><p>Na pitanje kako se dogovarao s bivšom predsjednicom <strong>Kolindom Grabar Kitarović </strong>za sjednice VNS-a, Plenković je rekao da nitko ne osporava održavanje sjednica VNS-a. </p><p>- Jedna teza u eteru je kao da se ne želimo naći. Ovdje je gospodin Frka Petešić, u ono doba je posao gospodina Miljenića radila gospođa Kirinić. Onda su se Frka Petešić, neki drugi moji savjetnici isto, razgovarali s gospođom Kirinić i onda bi oni dogovorili termin, teme i dnevni red. Nikakve korespondencije nije bilo, a ni nikakvih tematskih telefonskih razgovora - rekao je. </p><p>- Nekakvo formaliziranje, taktiziranje, tko je kome napisao dopis... To je za mene dječja igra, to netko može igrati na Twitteru - rekao je. </p><p>Poručio je kako ne zna je li bilo kakvih dopisivanja bivših čelnika, ali da ga to ni ne brine. </p><p>- Imamo performans. Ničime izazvan, zasnovan na tehničkom pitanju - rekao je. </p>