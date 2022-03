Milanović: Treba više izdvajati za znanost, a najopakiji oblik korupcije je ona akademska

Predsjednik Republike Zoran Milanović istaknuo je u petak u Zadru da ulaganja i izdvajanja za znanost, znanstvene projekte i sveučilišta nisu dovoljna, da se mora izdvajati više te pozvao na rigorozna pravila protiv akademske korupcije, koju smatra najopakijim oblikom korupcije.

Predsjednik Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici u prigodi obilježavanja 20. obljetnice rada i proslave Dana Sveučilišta u Zadru, na kojoj je poručio da je Sveučilište u Zadru, kao i Grad Zadar, pravi mali biser.

"Ovaj grad sve više poprima lice jednog ugodnog, uređenog, njegovanog, akademskog i turističkog grada. Uvijek je bio važan, napredan i poseban, a njegova povijest je posebna, ona je hrvatska, slavenska", rekao je Milanović.

Čelnicima Sveučilišta poručio je da budu rigorozni kada je u pitanju akademska korupcija. "Po meni to je najopakiji oblik korupcije jer akademija nije za svakoga. Akademija je jedan prostor u koji se ulazi kada si spreman igrati po pravilima tog prostora, po posebnim pravilima i nema preko reda", rekao je te dodao da fakultet nije za svakoga, ali je za svakoga tko želi raditi i ponašati se po rigoroznim pravilima.

Predsjednik smatra da treba više novca izdvajati za znanost jer Hrvatska nije siromašna zemlja, nego zemlja višeg srednjeg dohotka. "Međutim, ulaganja i izdvajanja za znanost, za znanstvene projekte i za sveučilišta nisu dovoljna. Znam da država može više. Naravno da država ne može dovesti one projekte koje financira Europska unija, to morate sami i za to je također potrebno znanje", istaknuo je.

Vican: Novi strateški ciljevi u novom povijesnom vremenu razvoja RH

Sveučilište u Zadru osnovano je 4. srpnja 2002., a 25. ožujka 2003. sazvana je prva konstituirajuća sjednica Senata. Danas je to najveće potpuno integrirano sveučilište u Hrvatskoj s 27 sveučilišnih odjela na kojima se izvode studiji na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini.

Na sveučilišnim studijima studira oko 6000 studenta, zaposlena su 644 djelatnika, od toga u nastavi 440.

"Humanističko-društveni korijeni bili su dovoljni za prepoznavanje perspektivnosti našeg Sveučilišta 2002. godine, s novim strateškim ciljevima u novom povijesnom vremenu razvoja Hrvatske. Od tada do danas imamo nove korijene u zdravstvenom području, agronomiji, ekologiji, akvakulturi, geografiji kao interdisciplinarnom području, pomorstvu, teologiji, informatici", rekla je rektorica Sveučilišta u Zadru Dijana Vican.

Podsjetila je na velike projekte zadarskoga sveučilišta poput novog studentskog doma s restoranom i obnove stare Tehničke škole te članstva u alijansi europskih Sveučilišta EU-CONEXUS.

U povodu 20. obljetnice za višegodišnju suradnju priznanja su dodijeljena tvrtki Tankerska plovidba i Športskom centru Višnjik. Nagrade su primili direktori Mario Pavić i Denis Karlović.

Prva visokoškolska ustanova u Zadru Universitas Jadertina osnovana je 1396., a ukinuta dolaskom Francuskoga carstva na vlast u Dalmaciji 1807.

Suvremeni razvoj visokoga školstva u Zadru počeo je 1955. godine donošenjem zakona o osnivanju Filozofskog fakulteta u Zadru pri Sveučilištu u Zagrebu, a u osnivanju fakulteta veliku je ulogu imao Miroslav Krleža koji na taj način želio istaknuti hrvatsku komponentu razvoja visokoškolskoga obrazovanja na istočnoj obali Jadrana.

Zadarski Filozofski fakultet prešao je u sastav novoosnovanog Sveučilišta u Splitu 1974. godine. Godine 1961. osnovana je i Pedagoška akademija.

