Milanović o presudi za 'jaja' u Zadru: To je nešto što političari moraju izdržati. Slažem se s tim

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je na sjednici u prigodi obilježavanja 20. obljetnice rada i proslave Dana Sveučilišta u Zadru, gdje je komentirao današnju presudu zbog komentara i prijetnji premijeru Plenkoviću.

- Kad je policija prijavila ljude koji su meni prijetili u Kninu, onda sam kao premijer, koji njie sudjelovao u njihovoj prijavi, rekao to je bezveze, nemojte ih prijavljivati. Bilo bi dobro da je naš sadašnji premijer to rekao, jer to je ipak policija koja je podnijela prijavu. Sud je to odbio, to se smije. Ne slažem se sa svakom odlukom suda, ali to mi se čini kao nešto što političari moraju izdržati. Ja sam bio na listi zločinaca koji su izdali Hrvatsku, pa šta ... to vam je moj komentar - rekao je Milanović.

