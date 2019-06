'Milanović u 15 minuta rekao više nego Kolinda u 4 godine'

Član predsjedništva SDP-a Predrag Fred Matić je za RTL danas komentirao kandidaturu Zorana Milanovića za predsjednika države.

- Mi smo demokratska stranka, bilo je kritičkih razgovora, ali svi izabrani članovi Predsjedništva dali su jednoglasnu potporu Zoranu Milanoviću - rekao je Matić i pohvalio Milanovićev govor.

- Sve što očekujem od njega pokazao je u prvom govoru. Ulja u svići ima, vatre ima. Pokazao je karakter koji je neupitan. Bitna su djela, da Hrvatska konačno postane zemlja sa stavom, a ne samo s mišljenjem. Gledajući njegov govor pala mi je jedna slika na pamet. Zoran Milanović će s američkim predsjednikom razgovarati u Bijeloj kući ili uopće neće. Sigurno se neće sagledavati pred kapijom Bijele kuće - kaže Matić koji smatra da Milanović može privući glasove desnice, ali da mora biti oprezan da mu se ne ponove neke pogreške.

- Treba voditi računa o tome da pridobivanjem desnog biračkog tijela ne povrijedi one s lijeve strane, to se njemu već dogodilo, no bilo je tada i drugog konteksta, svega. Sada je stariji i pametniji. On je prihvatljiv kandidat i desnom tijelu jer se ne radi o parlamentarnim izborima, nego se bira čovjek koji će voditi Hrvatsku sa stavom. U obraćanju od 15 minuta rekao je više nego Grabar-Kitarović u četiri i pol godine - zaključio je Matić.

'Ne vjerujem da Milanović može ugroziti Kolindu Grabar Kitarović'

Članica Središnjeg odbora HDZ-a i zastupnica u Europskom parlamentu Dubravka Šuica komentirala je kandidaturu Zorana Milanovića za Pantovčak. Rekla je kako je takav rasplet bio očekivan.

- Dugo se to u SDP-u govorilo, naravno da je izabrao trenutak koji je pogodan za SDP - rekla je, a na pitanje smatra li da je namjerno održao konferenciju za javnost u istom trenutku kada je započeo program povodom obilježavanja HDZ-ove 30. obljetnice od osnutka, dodala je kako ne smatra da je to bio povod.

- Ne vjerujem da može ugroziti Kolindu Grabar Kitarović. Ako ona bude javno i jasno rekla da će biti kandidatkinja HDZ-a sigurna sam da će je podržati cijeli HDZ, da će je podržati cijeli centar desno i da će Kolinda Grabar Kitarović ponovno pobijediti na izborima i biti naša predsjednica - rekla je Šuica za RTL.