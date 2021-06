Kad imamo javni poziv, sve što mi preostaje je odabiranje neke osobe s popisa. U politici je potrebna i razina inteligencije koja je viša od temperature sobe, rekao je predsjednik Zoran Milanović o izboru predsjednika Vrhovnog suda na svečanoj akademiji u prigodi Dana 106. brigade, Dana hrvatskih branitelja i Dana hrvatskog dragovoljca Osječko-baranjske županije. Dodao je i kako se to odnosi na one koji mijenjaju zakone.

- Mi sad imamo nešto što zovemo ustavna kriza, ja to zovem krizom legitimiteta. Osoba koja će sada krpati to mjesto je osoba koja nema nikakav legitimitet. To je neki sudac kojeg su oni dogovorili, godišnjom raspodjelom rada. To je klozet frau. Ispričavam se, ali tako je - rekao je Milanović.

- HDZ je ipak u sukobu interesa i njima se kao organizaciji sudi u drugom stupnju za krivično djelo pljačke države. Nisam ih ja za to osudio. Njima nikako ne može biti svejedno tko je na čelu Vrhovnog suda. Oni su tu u sukobu interesa - rekao je Milanović.

Dodao je kako je javni poziv protuustavna kategorija koja mu onemogućava da o kandidatu razgovara s glavnim dionicima.

Istaknuo je da je Ustav dosadno jasan i da je ovaj zakon rađen da bi se ograničilo predsjednika, ali ne njega, jer je rađen u vrijeme Kolinde Grabar Kitarović.

Kaže i da osoba sa javnog poziva nema legitimitet, a ponovno je istaknuo da ima malo ljudi kao Zlata Đurđević koji se mogu oduprijeti pritiscima.

Komentirao je i današnju utakmicu protiv Španjolske na Euru i rekao da nije ovo Španjolska iz 2008. godine, a za Ivana Perišića koji je zbog korone u izolaciji rekao je da je jedan od najboljih igrača koje Hrvatska ima.

Dečak: Sramim se što Milanović nije dočekan kao predsjednik države

U povodu 30. obljetnice osnutka 50. samostalnog bataljuna Zbora narodne garde Virovitica, predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik OS Zoran Milanović položio je vijenac i zapalio svijeću na Gradskom groblju kod Spomen obilježja poginulim braniteljima Domovinskog rata.

Dragovoljački 50. samostalni bataljun ZNG-a Virovitica osnovan je 28. lipnja 1991. i bila je to prva legalna oružana postrojba hrvatskih branitelja u virovitičkom kraju. Pored blokade vojnih objekta u Virovitici i pograničnih karaula pripadnici bataljuna, sudjelovali su u mnogim obrambenim i oslobodilačkim akcijama u Jasenovcu, Hrvatskoj Kostajnici, Dalju, Laslovu, Osijeka, Pakraca, Daruvara, Grubišnog Polja, Slatine i drugim mjestima.

U ime Kluba 50. samostalnog bataljuna ZNG Virovitica i Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, vijenac kod Spomen obilježja poginulim braniteljima položili su u ponedjeljak predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Đuro Dečak, predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata ogranak Virovitica Vlado Paurić i predsjednik Kluba 50. samostalnog bataljuna ZNG Virovitica Antun Grizelj.

„U ime svih poštenih branitelja, poglavito pripadnika 50. samostalnog bataljuna i kompletnog zapovjedništva zahvaljujem predsjedniku Zoranu Milanoviću što je došao u Viroviticu, ali se sramim što ovdje nije dočekan kao predsjednik države. To govori o njima. Mi poštujemo institucije ove države, zato smo se i borili. Oni koji imaju neke druge svoje predsjednike neka se klanjaju njima“, rekao je Đuro Dečak.

Inače, jutrošnjem polaganju vijenaca nisu nazočili predstavnici lokalne vlasti, a to je prokomentirao kasnije i Milanović.

- Oni su to napravili u potaji. Došli su u 8 sati direktno sa šanka - kaže.