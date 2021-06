Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je u ponedjeljak u Splitu na obilježavanju Dana antifašističke borbe koje se, uz koncert orkestra Hrvatske ratne mornarice, održalo ispred HNK-a, a u obraćanju okupljenima rekao je da bez sloge među hrvatskim ljudima nema napretka.

- Bez te sloge među hrvatskim ljudima nema napretka. Malo nas je i samo zajedničkim naporima, koliko god to ofucano zvučalo, ali vrijedi ponavljati, možemo dalje i možemo napredovati - istaknuo je Milanović na svečanosti na Trgu Gaje Bulata ispred Hrvatskog narodnog kazališta, na kojem je održan koncert HRM-a.

Dodao je da su hrvatski prosvjetitelji, učitelji, profesori i pronositelji hrvatske svijesti u Istri prije više od sto godina, kao i drugi narodnjački gradonačelnik Splita Gajo Bulat, nastupali pod geslom "složimo se."+

- Hrvatska je ipak, štogod mi mislili o sebi, nismo mi dobri samo u nogometu, mi smo dobri i u nekim razumnim stvarima i ovaj skup danas miran, civiliziran, građanski i pučki, ljevičarski, ali i tradicionalno dalmatinski, je pokazatelj kako je ovo normalno i mirno društvo u kojem samo malo treba da se oko nekih stvari složimo - poručio je Milanović.+

Najavio je da sutra ide sutra u Brezovicu, gdje je bio prvi antifašistički ustanak, rekavši: "Ali to što je majka Dalmacija dala u borbi za hrvatsku slobodu za velike dalekosežne ciljeve to nije nitko i sve te žrtve su bile vrijedne - netko bi rekao Bog to gleda. To su bili naši ujčevi, strici, divojke koje su bile bolničarke na Sutjesci, koje su nakon toga masovno pobijane od strane njemačkih okupatora. Sve je to ovaj narod morao preživjeti i proći, dići glavu, proći kroz kasnija razočaranja u tim i nekim drugim sistemima da bi danas živjeli u svojoj državi. Nije naš čovjek bio duboki filozof - nego 'čovjek nije mogao durat' i ne dovedi našeg čovjeka u napast," rekao je Milanović

Predsjednik Republike kazao je kako je došao na ovaj skup u Splitu 'radi svoga dida i njegovog brata, i svoje babe i njezine braće, koji u rat nisu otišli kao antifašisti, jer nisu ni znali što to znači'.

"Moja baba je govorila 'čovik nije moga durat'. To očito mora da je bilo grozno jer za običnog čovjeka, dalmatinskog težaka, nakon svega što je prolazio kroz ratove, to mora biti dubok ljudski potres“, rekao je Milanović

Nabrojao je imena poginulih boraca Prvog splitskog odreda, sastavljenog od mladih splitskih komunista, kazavši da je iz današnje perspektive, razmaženosti, komfora i potrebe da se svaka čežnja i želja zadovolji što prije, to teško shvatiti.

- Danas takvih ljudi više nema. Oni su bili ta iskra iz koje se zapalio ustanak, narodni ustanak. Nisu bili ljudi od libra, nisu bili dijalektički materijalisti, neki su kasnije postali komunisti. Znam da je ovaj dan, i ovi dani, praznik koji nekim ljudima u Hrvatskoj smetaju, znam da je bilo nepravdi, da je bilo ubojstava, da je bilo nerazuma jer svaka revolucija je gruba, sirova, nepravedna i vrlo često ako ne pojede, nagrize svoju djecu, ali to je bila cijena koju je trebalo platiti - poručio je Milanović.

Podsjetio je da je Prvi splitski odred bio sastavljenog od mladih splitskih komunista.

"Da budemo pošteni - oni nisu bili borci za demokraciju, oni su bili revolucionari - žestoki, katkad i nepravedni", kazao je Milanović

Dodao je kako su pedeset godina kasnije neki drugi ljudi, hrvatski borci za slobodu u Domovinskom ratu, bili spremni i hrabri uči u borbu te riskirati vlastiti život.

Svečanosti je nazočio i splitski gradonačelnik Ivica Puljak, koji je rekao da je naša trajna obveza stvarati društvo jednakih mogućnosti u kojem su sloboda i međusobno uvažavanje svima dostupne.

"Uvijek se trebamo sjećati činjenice da je Hrvatska utemeljena na vrijednostima antifašizma i Domovinskog rata. U nadi da će nas izazovi sadašnjice još više povezati i osnažiti u nastojanjima da gradimo tolerantnu zemlju, otvorenu za sve i promičemo dobro u ime vlastite budućnost i u ime budućnosti naše djece - svima čestitam Dan antifašističke borbe", kazao je Puljak.

Dan antifašističke borbe u Splitu obilježen je u organizaciji Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije te Zajednice udruga antifašističkih boraca i antifašista Splitsko – dalmatinske županije ZUABA, Udruga antifašista i antifašističkih boraca grada Splita UAAB i Udruga veterana Domovinskog rata i antifašista.

Uz predsjednika Milanovića na svečanom su bili predstojnik Ureda predsjednika Orsat Miljenić i savjetnica predsjednika za ljudska prava i civilno društvo Melita Mulić.