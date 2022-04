Milanović: Plenković je prljavi udbaški nasljednik, zalijepio se na ovo k'o žvaka na kolodvoru

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovat će na svečanoj sjednici Županijske skupštine Zadarske županije u povodu Dana Zadarske županije. Predviđeno je i prigodno obraćanje.

PRATITE UŽIVO:

Milanovića su pitali o pomilovanju Josipa Perkovića i Zdravka Mustača te o pismu koje su uputili generali.

- Iznenadilo me to pismo. Bio sam kod Gotovine prije dva tjedna, ništa mi nije rekao - poručio je.

- Prvo rekonstrukcija Vlade, to je ozbiljan presedan, ne nekakva moja odluka ili neodluka. Moja odluka ne može biti presedan, ovo je zakon i Ustav. To ja nisam do sad koristio i nisam sklon tome. Priča je široka i ima vremena - rekao je Milanović.

- Presedan je da zemlju vodi ovako korumpirana Vlada - poručio je.

Na pitanje o "neslužbenom stavu HDZ-a da je on autor pisma", Milanović rekao da to nije neslužbeni stav jer je "jučer to Medved sa staklenim očima rekao, da je to orkestrirano između Ureda predsjednika i odvjetnika".

