Milanović: 'Uvijek sjedim s jednim spakiranim koferom'

U svom političkom životu uvijek sjedim s jednim spakiranim koferom, izjavio je predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović prilikom prisustvovanja programu obilježavanja Dana hrvatske vojske i Dana hrvatske kopnene vojske na Hrvatskom vojnom učilištu Dr. Franjo Tuđman.

Milanović je komentirao svoju nedavnu izjavu o tome da ne zna hoće li izaći na parlamentarne izbore početkom lipnja.

- Ne živimo mi u vremenu poruka, vidjeli smo u ovoj krizi kako se ljudi znaju brinuti sami o sebi, država tu nekad i previše pomaže. Nevjerojatno mi je da netko ne bi znao što napraviti. Neobično je kako je jedna moja dobronamjerna i defenzivna izjava izazvala reakciju nekoliko analitičara - rekao je Milanović te dodao kako on nije analitičar već izabrani predsjednik.

- Prema Ustavu uloge koja je stavljena s razlogom u rezervat i ograničenja. Kad tako definirate predsjednika Republike, krajnje je licemjerno očekivati od njega nešto. On treba pozvati, ali sam bi se trebao suzdržati. Moja je poruka glasajte, a ja ću vidjeti, jer ne želim da se uz moje djelovanje pripisuje bilo kakva pristranost - dodao je predsjednik RH.

Izjavio je kako su čitave kategorije građana isključene iz političkog života te da to nije bilo predviđeno Ustavom.

- Nema poruka, to je moj stav, ja nisam poručnik, nisam ni maršal, to je moj stav - izjavio je te objasnio kako ne razmišlja o interesima i šansama SDP-a, a ni HDZ-a na predstojećim izborima.

- Netko tko smatra da se time šalje loša poruka, mogu primijetiti sljedeće, ljudi koji to smatraju su obično ljudi koji o narodu imaju najgore moguće mišljenje i misle da je narod tijesto. Moje je da ljudima budim određenu svijest i način razmišljanja za koji smatram da je ispravan i doprinosi demokraciji i hrvatskom građanskom životu - rekao je Milanović.

- Biračko pravo je ustavno pravo, nije dužnost. Kad nađete u članku da je to nečija dužnost, onda će se vjerojatno početi i kažnjavati kad netko ne izađe na izbore. Ja ljude pozivam da izađu na izbore i biraju, a ne da ponište listić. Poruke su za poručnike, ovo je ipak neka malo viša razina - dodao je.

Izjavio je kako neće izvoditi paradu i na Pantovčak pozivati svakoga tko uđe u Sabor.

- Za time nema potrebe. Treba pričekati, vidjeti kako vjetar puše, i onda dati mandat onome tko može potpisima dokazati da ima većinu - objasnio je.

Milanović je komentirao i poslovanje Ine, no rekao je da bi volio više znati o tome kako bi tu temu uopće mogao komentirati.

- Nafta koja se crpi u Hrvatskoj, ja ne mogu reći koja je razlika da se prerađuje u Rijeci ili u Njemačkoj, dokle god riječka rafinerija radi i ima posla. To je pitanje koje nikada nije precizno ugovorno određeno, to je bilo više obećanje koje su ljudi iz Budimpešte dali, a zna se tko je to potpisivao. Zašto se ta nafta mora prerađivati u Rijeci? Možda je to dobro, ali to je odluka ljudi koji vode i uređuju i imaju vlasnički udio u nafti. Tko su ljudi koji trebaju reći je li to dobra stvar, jesu li se oni toj tvari suprotstavili ako nije dobra? To su pitanja koja morate postaviti resornom ministru i onome tko mu je šef. To su pitanja na koja svatko može dati odgovor u pet minuta - rekao je predsjednik.