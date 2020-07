Milanović: 'Neki jazavac piše tvitove premijeru'. Vlada: Kakvi tvitovi? Ili laže ili halucinira!

<p>Predsjednik <strong>Zoran Milanović </strong>u Rijeci je odgovorio na prozivke premijera Andreja Plenkovića da je njemu dosadno na funkciji predsjednika.</p><p>- Nije kritizirao mene, nego funkciju, koliko razumijem hrvatski, rekao je da je to sudbina posla, nije moja krivnja no činjenica je, bilo mi dosadno ili ne, tko piše takve poruke na Twitteru, da se jako dosađuje - rekao je predsjednik. </p><p>- Ne mogu reći da se on dosađuje, no ljudi koju šalju tvitove su čudni. Pet puta smo razgovarali o tome, posljednji puta kada je bio kod mene za mandat - zaključio je Milanović.</p><p>- Ponavljam, bit ću grintavac, davno sam prošao stvari kroz koje on prolazi, možda ga to frustrira - dodao je.</p><p>- Plenkovićev posao je ozbiljniji, i ja sam bio premijer, ne mogu vjerovati da bi on napisao takvu glupost na Twitteru, nego vjerojatno neki jazavac iz njegovog ureda. I mene živcira što moram stajati na plus 30 i nositi odijelo, to dolazi s poslom. Nemaš pravo da te živcira - rekao je Milanović.</p><p>Vlada je nakon toga reagirala jer im nije jasno na koji tweet Milanović misli:</p><p>- S obzirom na brojne medijske upite “Na koji to kasnonoćni tvit misli predsjednik Republike”, pregledali smo premijerove tvitove u proteklom razdoblju kako bi provjerili je li tvitano išta u kasnonoćne sate usmjereno protiv predsjednika Republike. Jedino što nakon tog pregleda možemo zaključiti je da predsjednik Republike ili laže ili halucinira. Sasvim sigurno se jako puno dosađuje na funkciji pa izmišlja - poručuju iz Vlade za <strong><a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/iz-vlade-se-oglasili-zbog-milanovica-sve-smo-pregledali-i-zakljucili-ili-laze-ili-halucinira-15010894">Jutarnji list.</a></strong></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Plenković se odbio rukovati s Milanovićem</p><h2>A evo kako je to sve krenulo...</h2><p>Podsjetimo, predsjednik Republike <strong>Zoran Milanović</strong> izjavio je jučer kako doživljava kao kompliment komentar premijera <strong>Andreja Plenkovića</strong> da reciklira stvari oko neustavnosti Nacionalnog stožera jer je recikliranje vrsta osviještenosti.</p><p>- Plenkovićevu izjavu da je to reciklaža doživljavam kao kompliment. Sutra ćemo nositi recikliranu robu, dakle, to je vrsta osviještenosti. Da, mi živimo u vremenu reciklaže, a posebno ako nekome treba deset puta ponavljati najočitije stvari - kazao je predsjednik nakon svečane sjednice općinskog vijeća Vela Luke.</p><p>Smatra da se Plenković "vjerojatno boji da mu se Sabor ne bi uplitao u posao, da mu ne bi komplicirao život". "To je donekle racionalan strah, polazim od toga da nema nikakve diktatorske niti uzurpatorske namjere. Ali, 'de facto', imamo problem i on se vrlo lako da riješiti", ustvrdio je Milanović, dodavši da će "biti još reciklaža".</p><p>Reciklaža je, kaže, kada od nečega što je potrošeno i trulo napravite nešto što je novo. "To ja radim", dodao je.</p><p>Zalaže se da se postojeće odluke Stožera, koje se donose i "koje se ljudima nameću", pokriju odlukom Sabora. "Sabor je iznad Stožera. Stožer je u stvari ništa", kaže.</p><p>Ne misli da Vlada uvodi autokraciju, ali "postoji nešto što se zove uzurpiranje tuđih prava":</p><p>- Ovo je pravo Sabora i Sabor o tome mora odlučivati - smatra Zoran Milanović.</p><h2>Potom je reagirao Plenković...</h2><p>Andrej Plenković kratko je komentirao izjave predsjednika države Zorana Milanovića. </p><p>- Ja mislim da je predsjedniku Milanoviću strašno dosadno. Toliko grintati i inzistirati na stvarima, koje smo ovdje u Saboru apsolvirali, nema drugog objašnjenja. Meni se čini da je on tek sad shvatio na kakvoj je dužnosti pa mu je politički dosadno - poručio mu je <b>Plenković.</b></p><p> </p>