Milanović: Nošenje maske je cirkus, a uloga Stožera farsa...

<p>Predsjednik <strong>Zoran Milanović </strong>u Rijeci je odgovorio na prozivke premijera Andreja Plenkovića da je njemu dosadno na funkciji predsjednika, piše <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a530957/Milanovic-odgovorio-Plenkovicu.html" target="_blank">N1.</a></p><p>- Nije kritizirao mene, nego funkciju, koliko razumijem hrvatski, rekao je da je to sudbina posla, nije moja krivnja no činjenica je, bilo mi dosadno ili ne, tko piše takve poruke na Twitteru, da se jako dosađuje - rekao je predsjednik. </p><p> Istaknuo je da uloga Stožera postaje farsa "gdje se pod krinkom struke pogoduje sitnim dnevnim interesima ovog ili onog pajdaša, to se da promijeniti u Saboru - rekao je.</p><p>- Ne mogu reći da se on dosađuje, no ljudi koju šalju tvitove su čudni. Pet puta smo razogavali o tome, posljednji puta kada je bio kod mene za mandat - zaključio je Milanović.</p><p>- Ponavljam, bit ću grintavac, davno sam prošao stvari kroz koje on prolazi, možda ga to frustrira. Moramo voditi računa da Sabor pokriva sve stvari koje zadiru u ljudska prava, ovo nije proglašenje ratnog stanja, mi živimo u izvanrednom stanju koje nije na odgovarajući pravni i politički način sankcionirano - rekao je Milanović. Istaknuo je da je nošenje maske cirkus.</p>