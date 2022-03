Milanović: Za Paladinu nikad čuo, vidim da je blizak Rusima

Predsjednik države Zoran Milanović izjavio je u utorak da za Ivana Paladinu, kandidata za novog ministra graditeljstva, nikada nije čuo, ali da vidi da je blizak ruskim oligarsima, a da je njemu na tim pozicijama draže vidjeti ljude koji su cijeli život u politici.

POGLEDAJTE VIDEO: Ukrajinke u vojsci

- Nikad nisam nikad čuo za tog čovjeka, ne znam tko je on. Ali vidim da je jako blizak s nekim ruskim oligarsima (...) - izjavio je Milanović nakon posjeta izložbi u Tehničkom muzeju povodom Međunarodnog dana žena.

Ustvrdio je i da na tim pozicijama uvijek više voli vidjeti ljude koji su posvećeni politici cijeli život, inženjere, a mešetare, ako se “baš mora”.

- Čovjek ima veliku imovinu, to je s jedne strane uvijek za respekt. Ali je uvijek pitanje kako si je stekao, ako nisi vrhunski sportaš, nekakav tip izumitelja, nego ako si mešetar - istaknuo je Milanović.

Komentirajući činjenicu da novi ministar nije iz HDZ-a, istaknuo je da na to gleda kao na znak opreza koji je povezao s DORH-ovim uhićenjem smijenjenog ministra Darka Horvata.

- Kad vam pohapse pola Vlade, neke protuustavno i potpuno neobjašnjivo, onda pušeš na ledeno - poručio je Milanović.

Smatra da je bitno da ministri budu ljudi iz kruga ljudi koje premijer poznaje, jer nema nikakvog jamstva da će znati raditi svoj posao te neće već sutra kompromitirati i de facto biti političko mrtvorođenče.

- Kada biraš ministra, gledaš da ta osoba ne diže previše nepotrebne prašine - zaključio je Milanović.

Vladajuća koalicija jednoglasno je u utorak podržala Ivana Paladina kao kandidata za novog ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine o kojem će se sutra glasovati u Hrvatskom saboru. Paladina je uz ostalo bio predsjednik uprave Instituta IGH i glavni savjetnik Hrvatske poštanske banke.

Milanović se osvrnuo se i na reakciju Ministarstva obrane na odluku Upravnog suda, kojom je poništeno rješenje o umirovljenju brigadira Elvisa Burčula, zapovjednika Počasno zaštitne bojne.

Iz MORH-a su poručili da ta odluka neće utjecati na odluku ministra Marija Banožića o prestanku Burčulove službe.

- To što su poručili iz MORH-a to je Al Capone, to je kriminogeno ponašanje, mene to na ništa ne obvezuje - ocijenio je Milanović.

Istaknuo je da je sud time Banožiću rekao da je izmislio razlog za umirovljenje, a da je njegova reakcija potpuno normalna “kad si sitni lažov i ponavljač”.

- Znate koliko bi trajao u Bugarskoj, ne diram se Finske, trajao bi kao mački muž - komentirao je Milanović.

Osvrnuo se i na sankcije koje Hrvatska, kao dio odgovora Europske unije na rusku agresiju na Ukrajinu, može nametnuti ruskim kompanijama i oligarsima te istaknuo da tu treba biti oprezan da se one ne pretvore u “odmazdu i zulum”.

- U HDZ-u imate, posebno u vrijeme Karamarka, jednu sretnu obitelj, sretnu i svetu obitelj ljudi koji su bili povezani s Rusima i Ukrajincima”, rekao je dodavši da su, prema dokumentu, odluke u tome tko može upasti u sankcije jako arbitrarne.

- Tko god je ovakav, onakav, ili ne znam, zna prvih 10 slova ruske azbuke, mogu mu se uvesti sankcije. Oprezno s tim. Treba voditi računa da, nek piše što piše u tom dokumentu, da Hrvatska od toga nema štete - poručio je Milanović. (mg)