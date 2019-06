Milanović zaradio 553.000 kn, Škoro bere milijune i od države

Dva nova predsjednička kandidata, Zoran Milanović i Miroslav Škoro, imaju i uspješnu poduzetničku karijeru, od koje lijepo zarađuju. Škoro je uspješniji od bivšeg premijera, ali to je i logično s obzirom na dulji poduzetnički staž i uspješnu pjevačku karijeru.

Milanovića bi danas kao njihova kandidata za Pantovčak trebao potvrditi SDP, a iako Škoro još nije službeno objavio svoju kandidaturu, osoba bliska njemu nam je poručila: “On ide sigurno, gotovo je. Prelomio je!”.

Iako više nije na državnoj plaći, Milanoviću prilično dobro ide prodavanje savjeta. Njegova tvrtka EuroAlba Advisory ostvarila je lani malo bolji rezultat nego 2017. godine. Imala je nešto više od 745.000 kuna prihoda i čistu zaradu nakon plaćenog poreza od 553.000 kuna. Milanović je jedini vlasnik, direktor i zaposlenik. I dok je kao premijer bio poznat po intenzivnom peglanju službene kartice, u svojoj tvrtki je iznimno štedljiv.

Prema podacima servisa Poslovna Hrvatska, sam sebi isplaćuje 3334 kune plaće, što je malo više od zakonskog minimalca. Direktori i vlasnici malih tvrtki to često rade kako bi platili minimalne doprinose i porez na plaću državi, a žive od isplate dobiti.

Milanović i zmija u džepu

Milanović iznimno malo troši, od 115.000 kuna rashoda najviše odlazi na spomenutu plaću s davanjima državi. Osim toga, potrošio je tek 52.000 kuna na ostale troškove, što je za godinu dana iznimno malo.

Milanović dosad nikad nije objavio tko su mu sve klijenti, a poznato je da je savjetovao prije dvije godine albanskog premijera, a sad se spominju poslovi u Kini i Njemačkoj.

No većina prihoda, kao i 2017. godine, dolazi od Milanovićeva savjetovanja u zemlji. Od 745.000 kuna tek 210.000 kuna došlo je iz inozemstva. U predsjedničkoj kampanji morat će navesti za koje to domaće tvrtke ili osobe je radio, ali zasad to taji.

Dok je Milanoviću savjetovanje prvi privatni posao u karijeri, kod Škore je suprotna situacija. On bi mogao i sam sebi financirati kampanju, ali navodno novac neće biti problem i zato što bi iza njega mogle stati dvije velike kompanije.

Škoro je jedan od osam suvlasnika iznimno uspješne tvrtke Omega Software. On je jednom ustvrdio da je uložio u nju novac i da ima tek pet posto. Omega je informatička kompanija koja razvija aplikacije i rješenja za internu komunikaciju ili arhiviranje. Koriste ih i državna tijela, državne tvrtke, Zagreb i njegove tvrtke.

Primjerice, cijeli Zagreb i Zagrebački holding upravlja dokumentima njihovim sustavom, aplikacija kojom se prijavljuju komunalni problemi u Zagrebu je njihova, turistički sustav e-vizitor za prijavu turista, sustavi Ministarstva kulture i Ministarstva obrazovanja...

Omega Software ima 78 zaposlenih i lani je ostvarila čistu dobit od 12,7 milijuna kuna na 55,3 milijuna kuna prihoda. Dobit i prihodi im rapidno rastu, primjerice, u 2013. su imali tek 18 milijuna kuna prihoda i tri milijuna dobiti. Svake godine im se isplaćuje novac iz državnog proračuna za njihove usluge i proizvode, između tri i osam milijuna kuna.

Škorin poslovni uzlet

Ove godine su već na pet milijuna iz proračuna, od čega najviše, skoro četiri milijuna, iz Ministarstva regionalnog razvoja. U to se ne pribraja novac koji stiže od Zagreba i ostalih javnih poduzeća.

Škoro je jedan od 900 suvlasnika turističke tvrtke Mon Perin, koja je lani imala 11,5 milijuna kuna čiste dobiti.

Osnovna, izdavačka djelatnost, ide preko tvrtke Campus, u kojoj je suvlasnik sa suprugom. Oni su lani imali malo manje od 3,5 milijuna kuna prihoda, a dobit koja ostaje Škori i supruzi je 685.000 kuna. I prijašnje godine poslovali su s dobiti koja je varirala od 40.000 do 672.000 kuna. Imaju četiri zaposlena i preko njih organiziraju koncerte.

Ali Škoro se preko te tvrtke bacio i u proizvodnju vina. Vina Škoro nemaju masovnu proizvodnju, ali je za svoju graševinu osvojio i nagrade. Kako je jednom rekao Škoro, na vinima ne zarađuje nego više troši novac.

- Što prodamo, prodamo, što ne prodamo, popijemo - rekao je svojedobno.

U građevinarstvu, u koje je ušao s partnerom Brankom Žibratom, Škoro očito gubi novac. Tvrtka MB kvadrat 2017. godine imala je 319.000 kuna gubitaka, a ove godine 100.000 kuna na 904.000 kuna prihoda.

No kako je sam priznao u intervjuu Lideru, ovo nisu jedine tvrtke u koje je Škoro plasirao novac. Primjerice, ima i dionice HT-a. Smetala mu je prozivka da Omega Software dobiva državni i gradski novac.

- Ja tamo ne odlučuje, investirao sam novac. Oni poslove dobivaju na javnim natječajima i nude vlastita rješenja, a ne dilaju bjelosvjetske proizvode upitne kvalitete - poručio je Škoro.

U kampanji je uobičajeno da kandidati objave i imovinske kartice.

Potpora Radeljića i Bujanca

Škoru gura desnica, ali treba i glasove HDZ-a

Miroslav Škoro bio je član HDZ-a, čak i zastupnik, ali ih je razočaran napustio. Desnica u njemu vidi idealnoga kandidata, a iza njega su i bivši savjetnik predsjednice Mate Radeljić i TV voditelj Velimir Bujanec.

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, prema zadnjoj anketi koju je objavio RTL, još ima najveću potporu iako ona polako opada. Škoro je na trećemu mjestu s 13,8 posto glasova. U drugom krugu za pobjedu mu trebaju i glasovi HDZ-a.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Bernardić ga pragmatično gura

Milanović računa i na široku potporu ljevice i liberala

Jedan od najvećih oponenata Milanoviću dok je bio šef SDP-a je bio upravo Davor Bernardić. Nije podržavao niti njegove premijerske niti unutarstranačke poteze. No SDP nema boljega kandidata, pa su i Bernardić i članovi odlučili poduprijeti Milanovića.

On sam računa i na širu potporu ljevice i liberala, ali vjerojatno neće imati onu HNS-a ili HSLS-a. Bit će zanimljivo vidjeti i koga će izabrati SDSS. Milanović je u anketi RTL-a na drugome mjestu, iza predsjednice, s 19,8 posto. U drugom krugu, po istoj anketi, on bi zasad izgubio.