Milanović: Zločinački pothvat koji su nam pokušali uvaliti je bila jedna glupa izmišljotina!

Svečanim završetkom obuke 2. naraštaja za razvoj vođa 'Marko Babić' i prijemom ratnih zapovjednika iz Domovinskog rata započelo je danas obilježavanje VRO Oluja na kojem sudjeluje i predsjednik Milanović

<p>Danas je počelo obilježavanje Oluje, veličanstvene vojnoredarstvene akcije oslobođenja hrvatskog teritorija od srbočetničkog agresora.</p><p>Predsjednik <strong>Zoran Milanović</strong> se okupljenima obratio kratkim govorom. </p><p>"Rat ste dobili, dobili smo ga svi zajedno, ali prije svega oni koji su nosili oružje. Rat je gotov i nakon rata bilo je pokušaja, ne ulazim u motive, da se na Haškom tribunalu sve ovo prikaže kao zajednički zločinački pothvat. To je propalo kao namjera. Mi smo imali sreće da nijedan od naših generala nije ovlađen i osuđen. Zločinački pothvat je jedna loša namjera koji su nam pokušali uvaliti, to je bila jedna od glupih izmišljotina.</p><p>Ispričavam se da pod dojmom kiše nisam pozdravio obitelji poginulih i nestalih. Sretan sam što vam mogu uručiti odlikovanje. To je naš dug časti i moj dug časti prema vama i prema njima. Žao mi je što ovo priznanje niste dobili i ranije", rekao je Milanović, donosi <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a532404/Zlocinacki-pothvat-koji-su-nam-pokusali-uvaliti-je-glupa-izmisljotina.html" target="_blank"><strong>N1</strong></a>.</p><p>Podsjetimo, predsjednik će danas uručiti odluke o odlikovanju Veleredom kralja Petra Krešimira IV s lentom i Danicom umirovljenim generalima HV-a za izniman doprinos u stvaranju ratne strategije i vojne doktrine, zasluge u izgradnji Oružanih snaga te za osobite uspjehe u vođenju i zapovijedanju postrojbama Oružanih snaga te odluke o odlikovanju Redom Nikole Šubića Zrinskog gardijskim brigadama HVO-a i Specijalnoj policiji MUP-a za iskazano junaštvo njihovih pripadnika u Domovinskom ratu.</p>