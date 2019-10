Milanovića zaustavila policija: 'Mislili su da švercamo ljude'

Zoran Milanović bio je danas u Rijeci na skupu, a na putu do tamo zaustavila ga je policija jer im se učinilo da u automobilu prevozi neke sumljive ljude. Čitavu scenu opisao je na svojem Facebook profilu, te je iskoristio priliku da kritizira Kolindu Grabar Kitarović koja je izjavila kako bi pravosuđe prije svega trebalo slušati narod.

- Izjaviti da bi “pravosuđe prije svega trebalo slušati narod“ je vrlo opasno i populistički. Objasnit ću vam to na primjeru koji nam se danas dogodio dok smo putovali za Rijeku. Naime, zaustavila nas je policija u civilu i prvo sam pomislio da su nas možda zaustavili zbog brze vožnje. Obavljali su svoj posao. I tad sam ih pitao, idemo pitati narod jesmo li krivi ili ne, zaustavit ćemo promet i pitati narod na autocesti jesmo li krivi ili ne. Fućkaš Ustav i zakone, idemo pitati narod. Malo su me čudno pogledali! E, to vam donosi izjava predsjednice. Na kraju nas nisu zaustavili zbog brze vožnje, već smo im bili sumnjivi zato što nam je automobil bio pun. Mislili su da se bavimo švercom ljudi. To su čari kampanje, pun auto i odmah si sumnjiv - napisao je Milanović u svojoj objavi na Facebooku.

Svoju protivnicu Kolindu kritizirao je i u Rijeci na konferenciji za novinare zbog njezinih riječi o pravosuđu.

- Tako nešto ne možeš izjaviti ako nisi bio Titov pionir. To nije pametno ni dobro. Zakon nije algoritam, niti formula ili linearna jednadžba, uvijek je prisutan ljudski faktor kod tumačenja i primjene, ali da se pita narod, to može biti poziv na linč ili kršenje zakona. To ozbiljna i obrazovana osoba ne smije ni pomisliti, a kamoli reći - ocijenio je Milanović na konferenciji za novinare.

O pozivu predsjednici na sučeljavanje kazao je da bi se to trebalo organizirati dovoljno prije izbora "da ljudi vide s kim imaju posla i što kandidati nude". Predsjednici to ne odgovara, ali odgovara građanima, dodao je.

