Mile je 80-ih u Splitu pronašao ukradenu bebu, a sada su se opet spojili: 'Oboje plačemo'

Bila je 1984.godina, cijela je tadašnja država brujala o krađi bebe u Splitu koju sam ja, sasvim slučajno, pronašao i danas bih baš volio doći u kontakt s tom ženom. Jer ta je beba danas već žena, a ja ne znam zna li ona uopće da je bila ukradena, počinje svoju priču za Makarska Danas, Mile Domazet koji je u policijskoj mirovini već preko dva desetljeća.

Svi policajci dobili su dojavu da je ukradena beba stara tri mjeseca u Splitu te da dodatno obrate pozornost. Svega 10 minuta od tog poziva Mile je čuo plač u gostionici u blizini.

Foto: Makarska Danas

- Tamo sam ugledao ženu kako previja bebu na stolu od rosfraja, okruženi noževima iz kuhinje. Uznemirila se kad sam je pitao što radi, htjela me je potjerati s riječima da joj smetam. Odmah sam pretpostavio da je to ona, zvao sam kolege i rekao da me je izvrijeđala kao službenu osobu samo da imamo razlog da je privedemo - rekao je Mile.

Nedugo nakon uhićenja žena je sve priznala. Odsjela je u hotelu Bellevue u Splitu i vrebala je neku mamu s bebom te s njom ostvarila blizak kontakt.

- Jednom je mama bebe ušla u dućan i kako je stekla povjerenje u nju, ostavila joj je bebu u kolicima. Ova je iskoristila priliku i pobjegla s bebom. Uzela je taksi do Omiša, tamo ušla u trgovinu, kupila potrepštine za malo dijete, i opet uzela taksi za Makarsku. Došla je u Makarsku, opet promijenila taksi, i uputila se u Podgoru kod jednog svojeg poznanika kojeg sam znao, ali koji nije bio uključen u ovo zlodjelo - nastavlja umirovljeni policajac te dodaje kako je njen krajnji cilj bilo Livno iz kojeg potječe.

- Prije je bila udata za Nijemca s kojim nije imala djecu i spetljala se s tim nekim taksistom u Livnu, koji joj je rekao da će je ženit ako bude mogla roditi djecu. Ona je sve isplanirala, bila je otišla i u Njemačku kako bi rodila i upisala dijete u knjigu državljana, ali trudnoću nije mogla zadržati nego je na kraju napravila carski rez i odlučila ukrasti bebu - pripovijeda umirovljeni policajac.

Čak 38 godina nakon zahvaljujući medijima Mile i Branka stupili su u kontakt. Planiraju se i upoznati.

- Čuli smo se, i oboje smo plakali. Još uvijek ne mogu doći sebi od emocija, na momente sam normalan, a onda mi opet knedla u grlu. Nažalost je ostala bez oboje roditelja, sama je s dvoje djece, i dalje živi u Getu, i nije joj bilo lako u životu. Dogovorili smo se naći. Uglavnom, ona je znala da je bila ukradena, ali nije znala detalje. Rekla mi je da je to bilo 1988.godine, a ne 1984. Pogriješio sam, ali tko će se više sjećati - ispričao je Domazet te dodao kako ih je spojio zajednički prijatelj na Facebooku.

