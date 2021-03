Marko Filipović (SDP), Josip Ostrogović (HDZ), nezavisni Davor Štimac, Marin Miletić (Most), Katarina Peović (Radnička fronta) i Nikola Ivaniš (PGS) gosti su večerašnjeg Otvorenog u kojem raspravljaju tko bi bio najbolji kandidat za riječkog gradonačelnika kao i o problemima u tom gradu.

Prva tema koju su otvorili bilo je grijanje. Filipović iz vladajućeg SDP-a kazao je da nije istina da ondje imaju najskuplje grijanje u državi.

- Za razliku od Zagrepčana, kojima je isporučitelj toplinske energije HEP, koja iz cijene struje pokriva gubitak toplane u Zagrebu, to u Rijeci nije moguće. Tržište plina je tržišna djelatnost i cijenu plina ne određuje samo distributer. U ovome slučaju je to tvrtka u većinskom vlasništvu Rijeke, Energo, nego to čini Hrvatska regulatorna agencija. Na temelju toga se određuje cijena plina - izjavio je Filipović i dodao kako sve zgrade imaju pravo birati distributera. Energo se, kaže, pokazao kao dobar izbor jer zasad ima najniže cijene.

Na aktualne probleme nadovezao se Ostrogović koji je govorio o autobusnom kolodvoru u Rijeci. Unatoč ulaganju od 50 milijuna kuna prostor izgleda tužno.



- Od toga čak 13 milijuna kuna išlo je na projektnu dokumentaciju. Pred 10 mjeseci ministar Oleg Butković rekao je vlasti u Rijeci da pripreme dokumentaciju i da je ministarstvo spremno uložiti u kolodvor 100 postotni iznos, odnosno 85% preko EU fondova, a 15% ministarstvo . kaže Ostrogović i dodaje kako seu 10 mjeseci ministarstvu nitko nije javio. Autobusni kolodvor stoji što dokazuje inertnost dosadašnje strukture koja vlada Rijekom, dodaje. Tu ga je demantirao Filipović i rekao da je u autobusni kolodvor uloženo 40 milijuna kuna. Od toga je 30 milijuna uloženo u zemljište koje je kupljeno od Hrvatskih željeznica, a za projektnu dokumentacije otišlo je oko 12 milijuna kuna.



- Kada uzmete u obzir da je procjena za izgradnju kolodvora negdje oko 50 milijuna eura, a to nije samo kolodvor nego cijeli kompleks, onda je to ulaganje u projektnu dokumentaciju negdje na razini 2-3 posto - kaže.

Na sve se nadovezao Miletić koji je podsjetio na Obersnelovu izjavu iz 2011. gdje je obećao kolodvor kroz godinu dana.



- Autobusni kolodvor je nama Riječanima kao neka nedosanjana želja o kojoj se stalno iznova priča. Kolega Ostrogović morat će se malo više potruditi jer preko autobusnog kolodvora sigurno neće ostvariti neki značajniji rezultat u Rijeci. Nakon dubinske revizije, kada uđem u cijelu strukturu grada, i kada sve to predstavim široj riječkoj javnosti, onda ćemo sve točno znati. Gdje struka kaže, ja ću tu kolodvor i napraviti, za razliku od drugih kolega - kaže Miletić.

Na pitanje voditelja kako komentira svoje provokativne i seksističke objave o ženama i košarci, branio se kako ljudi nisu pogledali sve o čemu je pričao.

- Ja sam vam hit već mjesec i pol. Ne znam koji političar ima dva, dva i pol milijuna prirodnog, organic reach na Fejsu. Sve moje objave su javne. Htio bih ovom prilikom iskoristiti situaciju i čestitati ekipi koja se potrudila, koja je napravila montažu videa. Ja se inače bavim time nekoliko godina, znam što znači jedan dobar video smontirati u Da Vinciju. Za tri minute vam trebaju tri, do četiri sata ako znate što radite. Repriziraju se moja videa stara nekoliko godina. To je sjajna ekipa, ja im želim čestitati na tome - kazao je Miletić i nastavio da se čuo s reprezentativkom Hrvatske koja mu je odgovorila na izjavu da može pobijediti pet žena u košarci.

- Miu sam zvao odmah drugi dan, bila je u Hannoveru. Pitao sam je li uopće pogledala video, rekla je da nije, pa sam je pitao kako onda možeš komentirati išta ako nisi pogledala. Predložio sam humanitarnu utakmicu, ali cure su se povukle. Pozvao sam ih, nadam se da će doći i da će me prelomiti na toj hakli. Bit će to dobro - kazao je Miletić.

Riječ je potom dobio Davor Štimac koji je pojasnio da se kandidirao jer ima iskustva u upravljanju.

- Kada pogledam sve kandidate, apsolutno referenca da biste vodili grad treba biti to da ste vodili nekakav sustav i da znate voditi veliki sustav. Zadnjih pet i pol godina sam vodio KBC i menadžerirao sam bolnicu. Kad sam ja poslovao, KBC Rijeka je najbolje poslovao u Hrvatskoj. Nismo imali gubitke. Plaćali smo u najkraćim rokovima u odnosu na sve kliničke bolnice - kazao je.

Svojih pet minuta dobila je i Katarina Peović koja je rekla kako je petokraka simbol njezine kampanje.