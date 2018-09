Milijarder Marc Benioff kupuje Time: 'Jako poštujemo časopis'

Samo osam mjeseci nakon što je prodan američkoj medijskoj grupi Meredith Corporation, časopis Time ponovno mijenja vlasnika, a ovoga puta kupuje ga milijarder Marc Benioff.

Suosnivač Salesforce.coma Marc Benioff i njegova supruga osobno kupuju Time za 190 milijuna dolara. U priopćenju Mereditha stoji kako Benioffi „neće biti uključeni u svakodnevno poslovanje ili novinarske odluke“.

Dogovor bi mogao biti dovršen kroz mjesec dana, no prvo mora dobiti regulatorno odobrenje.

Marc Benioff, predsjednik, izvršni direktor i suosnivač tvrtke Salesforce.coma za poslovanje u oblaku, izjavio je kako on i njegova supruga duboko poštuju organizaciju i taj poznati brend.

„Moć Timea oduvijek je bila u njihovom jedinstvenom pisanju o ljudima i problemima koji na sve nas utječu i povezuju nas“, napisao je u tweetu.

The power of Time has always been in its unique storytelling of the people & issues that affect us all & connect us all. A treasure trove of our history & culture. We have deep respect for their organization & honored to be stewards of this iconic brand. https://t.co/OLie13YJ58