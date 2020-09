Milijuni za mito: Namještali su natječaje za pročistače, javnu rasvjetu, solarne elektrane...

U Janafu poslovi za 1,9 milijuna kuna. Poslove su sređivali i čelnici Velike Gorice i Nove Gradiške. Svima je mito davao Krešo Petek. HDZ-ovcu Draženu Barišiću i SDP-ovcu Vinku Grgiću skinut imunitet

<p>Najviše poslujemo s državnim i javnim tvrtkama jer s privatnicima nismo imali dobra iskustva. S tehničkim uvjetima se može malo sugerirati, ali se mora imati kvalitetu.</p><p>Tako je prije osam godina u jednom intervjuu objasnio dio svoje poslovne filozofije <strong>Krešo Petek</strong>, vlasnik tvrtke Elektrocentar Petek, koji je izgradio poslovno carstvo u Ivanić Gradu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:</strong></p><p>Danas rano ujutro policija mu je pokucala na vrata i uhitila ga pod sumnjom da je za te poslove davao mito! S njim je palo još 12 ljudi, od kojih i dugogodišnji direktor Janafa Dragan Kovačević, kojeg je policija rano ujutro također izvela iz stana u Zagrebu, a pretresla je i urede Janafa, strateške državne tvrtke kroz čije naftovode i terminale prolazi sva nafta u Hrvatskoj.</p><p>Uskok je zatražio skidanje imuniteta i za dva saborska zastupnika: HDZ-ovog gradonačelnike Velike Gorice Dražena Barišića te SDP-ovca Vinka Grgića, koji je gradonačelnik Nove Gradiške.</p><p>Mandatno-imunitetno povjerenstvo je udovoljilo zahtjevu i skinulo im imunitet.</p><p>Kovačević je, prema neslužbenim informacijama, dobio u studenom prošle godine 1,96 milijuna kuna mita od Kreše Peteka kako bi njegova tvrtka dobila poslove od Janafa vrijedne 40-ak milijuna kuna.</p><p>Elektrocentar Petek inače je specijaliziran za široki raspon usluga, od gradnje do radova na energetskim postrojenjima. Prema ugovorima koje objavljuje Janaf, u zadnjih pet godina potpisali su 16 ugovora. Ali ovom istragom obuhvaćena su samo dva ugovora iz ove godine. Ako se pokažu istinitim ove optužbe, onda su ovo ogledni primjeri kako se namještaju natječaji.</p><p>Krenimo od Janafa. Prema istražiteljima, u zamjenu za navedeno mito, Kovačević je naredio svojim direktorima sektora sigurnosti i zaštite, Vladi Zoriću, te transporta nafte, Damiru Vrbancu, da prilagode uvjete natječaja kako bi bio izabran Elektrocentar Petek za radove na terminalu Omišalj. Posao vrijedan 20 milijuna kuna su dobili. Isto su učinili pri proširenju mjernih sustava na terminalima Janafa, što je posao od još 20 milijuna kuna. Uz Elektrocentar Petek, tu je sudjelovala tvrtka Luvis projekt, čiji je direktor, Vatroslav Sablić, također uhićen, a uhićeni su i Vrbanc i Zorić. Kod dvojice gradonačelnika stvar s mitom slično je funkcionirala.</p><h2>Barišić iskoristio utjecaj</h2><p>Dražena Barišića u dva slučaja terete da je dogovorio da na natječajima pobijedi Elektrocentar Petek u zamjenu za nagradu, ali koliko je dosad poznato, nagradu nije primio zbog pokretanja akcije i uhićenja.</p><p>U prvom slučaju riječ je o natječaju za sređivanje obnove javne rasvjete, vrijednom 33 milijuna kuna. U dogovoru s Petekom, Barišić je iskoristio svoj utjecaj i angažirana je tvrtka IPT Perušić, koja je složila poziv tako da Elektrocentar Petek dobije taj natječaj. I vlasnik tvrtke IPT Perušić, Ljubimir Perušić, je uhićen.</p><p>U drugom slučaju radilo se o sređivanju natječaja za radove na pročistaču otpadnih voda. Uskok smatra da je Barišić iskoristio svoj utjecaj i tražio od direktora VG Vodoopskrbe, Tomislava Jelisavca, da se uvjeti natječaja prilagode i da on bude organiziran u suradnji s Elektrocentrom Petek. Tako je ta tvrtka dala najbolju ponudu na natječaju, ukupno vrijednu 148 milijuna kuna s PDV-om. Uz Jelisavca su uhićene i još dvije zaposlenice VG Vodoopskrbe, Katarina Gašparac i Mirjana Prodan.</p><p>U Novoj Gradiški je bilo slično. U zamjenu za 100.000 kuna mita, tvrde istražitelji, SDP-ov gradonačelnik Vinko Grgić ovog je rujna napravio shemu kako da posao gradnje solarne elektrane dobije Elektrocentar Petek, koji je tu bio u partnerstvu s tvrtkom Solarne tehnologije Zvonka Marasa, koji je također uhićen.</p><p>U cijeloj shemi sudjelovala je također uhićena Iva Šuler iz tvrtke Nabava. Ukratko, u dogovoru s njima Grgić je sredio da projektnu dokumentaciju odradi Iva Šuler tako da na natječaju prođu Petekova i Marasova tvrtka.</p><h2>Prijavili se ljudi u Saboru</h2><p>Prije ovih detalja suvereno su stali pred kamere i negirali bilo kakvu povezanost s Elektrocentrom Petek. Barišić je jučer, prije skidanja imuniteta, rekao da poznaje te ljude jer posluju s gradom, ali tvrdi da nije bilo nikakvog mita.</p><p>- Smatram da nisam napravio nikakvo inkriminirano djelo, da nisam prekršio nikakav zakon. Grad je svake godine imao odlično mišljenje revizije, grad je aktivan, posluje, imamo EU projekte, radimo uz interne i eksterne kontrole dobar posao - rekao je Barišić.</p><p>- Malo sam zbunjen, ne znam o čemu se radi. Mi nemamo nikakve veze s Janafom, Kovačevića i ne poznajem. Tvrtka Petek je radila samo jedan posao, reciklažno dvorište. Redovno se javljaju na natječaj - rekao je u Saboru SDP-ovac Vinko Grgić.</p><p>Premijer Andrej Plenković prije objave svih detalja komentirao je da se Vlada cijelo vrijeme bori protiv korupcije. Nije spominjao članove svoje stranke.</p><p>- Ovo je još jedna jasna poruka - zadaća svih tijela, osobito pravosudnih tijela, DORH-a, Uskoka, PNUSKOK-a, je da nepristrano rade svoj posao. Zadaća svih tijela, osobito pravosudnih, je da nepristrano, samostalno rade svoj posao. I da procesuiraju sve one za koje se sumnja da su sudjelovali u koruptivnim aktivnostima. Tko je kriv za određeno djelo, za to će i odgovarati. Iza toga stojimo i tako ćemo voditi našu politiku - rekao je premijer.</p><h2>Bogati šef državnog Janafa</h2><p>Najveći “riba” u Uskokovoj mreži je Dragan Kovačević, koji osam godina vodi Janaf i ima plaću od 25.700 kuna te tri stana, vrijedna 5,5 milijuna kuna.</p><p>Taj doktor ekonomije bio je u SDP-u, pa u HNS-u, pa se sad iščlanio i dobio u veljači novi četverogodišnji mandat od Plenkovićeve vlade.</p><p>Mandatno-imuniteno povjerenstvo jučer je skinulo imunitet i trećem gradonačelniku. HDZ-ov gradonačelnik Požege Darko Puljašić pod istragom je zbog dogradnje Osnovne škole Dobriše Cesarića u Požegi vrijedne ukupno 12,7 milijuna kuna.</p>