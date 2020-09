Tko je uhićeni Kovačević: Krojio je mirovinsku reformu, mijenjao je stranke, Plenki mu vjeruje...

Dragan Kovačević je doktor ekonomije koji je spremao i program Kukuriku koalicije. Plenkovićeva vlada mu je baš ove godine produžila mandat. Ima plaću od 25.000 kuna, tri stana u Zagrebu i svoj OPG.

<p>Uhićeni <strong>Dragan Kovačević</strong> je doktor ekonomije, a ima zaista bogatu političku karijeru koju obilježava i prelazak iz stranaka. Iako se trenutačno vodi kao HNS-ov kadar i iz te kvote je prije osam godina došao na čelo Janafa, saznajemo da se lani ispisao iz te stranke. Neslužbene informacije su da je primio mito u zamjenu za dodjelu poslova.</p><p>Janaf je dioničko društvo u većinskom državnom vlasništvu koje upravlja naftovodima i terminalima u zemlji. Posluje s golemom dobiti, a uspjeh je Kovačević pripisivao i sebi. Primjerice, 2018. su imali 303 milijuna kuna čiste dobiti, lani 262 milijuna, a u prvoj polovici ove godine dobit je već na 181 milijun kuna. </p><p>Kovačević ima 51 godinu, a karijeru je počeo kao SDP-ovac. Još u vrijeme <strong>Račanove</strong> vlade vodi Hagenu, agenciju za nadzor mirovinskih fondova koja je u međuvremenu ugašena. Jedan je od tvoraca trostupnog mirovinskog sustava koji je tada uveden i zadržao se do danas. Kovačević je uvijek govorio da je to jedini put za više mirovine u budućnosti, a one koji su osporavali drugi mirovinski stup je znao nazvati neznalicama. </p><p>U SDP-u je ciljao visoko. Bio je protukandidat na prvim unutarstranačkim izborima nakon Račanove smrti <strong>Zoranu Milanoviću</strong> i izgubio je. S Milanovićem nikada više nakon toga nije bio u dobrim odnosima. Kovačević 2011. godine prelazi u HNS gdje je <strong>Radimir Čačić</strong> bio šef stranke. Njih dvojica se uzajamno poštuju i cijene. Istovremeno je bio i predsjednik zagrebačkog HNS-a, ali i član uprave Zagrebačkog holdinga.</p><p>Kovačević je pisao i ekonomski program tadašnje Kukuriku kolacije koja je pobijedila na izborima. <br/> HNS ga je pogurao u Janaf i za njegova mandata je tvrtka poslovala pozitivno. Nakon Čačićeva odlaska, Milanović ga želi smijeniti, pogotovo što je oponirao SDP-ovoj politici, protivio se uvođenju poreza na imovinu i kritizirao ministra financija <strong>Slavka Linića</strong>. U jednom javnom istupu je poručio da bi "Linić trebao pročitati više ekonomske literature". <br/> Ipak, <strong>Vesna Pusić</strong> i HNS su kod Milanovića izlobirali da ga ne smjenjuje. A argument su bili upravo dobri rezultati u Janafu. </p><p>Kovačević ima široku mrežu poznanstava, a dobar je i sa HDZ-ovcima i podupirao je rad <strong>Andreja Plenkovića</strong>. U veljači ove godine, Vlada ga je ponovno imenovala na četiri godine za čelnika Janafa, što jasno pokazuje da je Plenković imao i povjerenja u njega. Kovačeviću je silno smetala tvrdnja da je politički imenovan, nego je uvijek isticao rezultate svog rada. <br/> Nikada se nije slagao ni s<strong> Davorom Bernardićem</strong> iako je s njim u Zagrebu bio u gradskoj koaliciji dok je Bero vodio gradski SDP. Kovačević je kratko bio i zastupnik u Skupštini.</p><p>Kovačević, prema zadnjoj imovinskoj kartici ima plaću od 25.736 kuna, oko tri tisuće kuna veću od samog Plenkovića. Ali još 50.000 kuna godišnje zaradi od nastavne djelatnosti. Predaje na sveučilištu Effectus uz funkciju predsjednika uprave Janafa.<br/> Ima i dva kredita ukupno teška 400.000 eura, a mjesečna rata mu je 2285 eura, što je više od 17.000 kuna mjesečno. Ima i tri stana u Zagrebu, od koje je za dva naveo da je suvlasnik sa suprugom. Stanovi su 160 četvornih metara, 112 četvornih metara i 106 četvornih metara, a zajedno su vrijedni oko 5,5 milijuna kuna. Ima i svoj OPG pored Pleternice odakle vuče podrijetlo. Udio u dvije tvrtke je prenio na odvjetnički ured. </p><p>Svi koji ga poznaju su bili iznenađeni što je uhićen i nije im bilo jasno i koje su optužbe i zašto bi se on izložio kada je bio imućan i s položajem u društvu. Bio je član društva ekonomista, čest stručni gost na raznim panelima o gospodarstvu...<br/> - Zatečen sam jer Dragan nikada nije bio čovjek koji je srljao, koji je išao u mutne poslove. Ne mogu dati ruku u vatru, ali nikada ne bih očekivao da on bude uhićen zbog mita ili zlouporaba. Tvrtku je napravio uspješnom i razumije se u ekonomiju – kaže nam jedan od njegovih dugogodišnjih kolega. </p>