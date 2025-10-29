Bivši šef Lovačkog saveza dao si tri plaće, jeo i pio za 39.000 €!

Državna revizija je prvi puta od osnivanje provjerila poslovanje Hrvatskog lovačkog saveza i otkrila niz nepravilnosti i potencijalnih milijunskih malverzacija u toj najvećoj i najstarijoj lovačkoj udruzi u Hrvatskoj. HLS okuplja oko 64.000 lovaca, a u njoj su i svi županijski savezi. Državna revizija je u utorak svoj nalaz proslijedila i DORH-u koji će očito imati puno posla s obzirom na otkriveno.

Iako je nalaz revizije tek jučer službeno objavljen, još dok je ona trajala, procurio je među lovcima, pa je predsjednik Ivica Budor koncem kolovoza smijenjen i sada je imenovano novo vodstvo koje obećava sve raščistiti i poslovati transparentno.

HLS je do smrti prije tri godine vodio HDZ-ov Đuro Dečak, a Budor mu je bio dugogodišnji tajnik. Revizija je analizirala samo poslovanje 2023. godine, u drugoj godini Budorova mandata, a zapanjujući je popis otkrivenih muljaža u udruzi koja je te godine imala rekordni prihod od 13,4 milijuna eura.

Ključno je da je Budor niz financijskh transakcija obavljao bez znanja izvršnog odbora iako je za to morao imati njiohve odluke. HLS je inače izuzetno netranspraretna organizacija, a na njihovim stranicama nema niti financijskih izvještaja niti planova, a kamoli odluka o isplatama novca, te Budor nije odgovarao na upite medija oko trošenja. Nisu provodili niti javnu nabavu, a revizija je poručila da to moraju činiti jer im je država te godine dala oko devet milijuna eura donacija s kojima se isplaćuju odštete koje divljač napravi na vozilima u prometu. Zanimljivo je da je HLS svake godine plaćao uvijek istu privatnu revizorsku tvrtku i članovima je prezetnirano njihovo izvješće da je sve u redu, ali nalaz Državne revizije sad ukazuje na sasvim suprotno.

Računi su plaćani bez kontrole i ovjere. Samo u toj jednoj godini su državni revizori našli 203 ulazna računa u iznosu višem od 681.000 eura nisu prethodno ovjerena potpisom naredbodavca, a 237 ulaznih računa prema kojima je nabavljena roba i usluge u iznosu od 827.000 eura nije prethodno ovjereno potpisom računopolagatelja(kontrola prije isplate, op.a). Više od 39.000 eura je potrošeno na reprezentaciju, odnosno na "jelo i piće", a da uopće nema nužnih podataka tko, gdje i kada se gostio.

Još skoro 32.000 eura je otišlo na poslovno savjetovanje, a da uopće nema niti jednog dokumenta ili izvješća da su te usluge obavljene!

Od 562 putna naloga te godine, većina ih ne sadrži osnovne podatke, poput izvješća s puta, a neki niti registracijsku oznaku automobila koji se koristio iako je korišten privatni automobil. Sve ovo može značiti nevjerojatnu aljkavost, ali i izvlačenje novca, a o čemu se točno radi će se morati pozabaviti policijski istražitelji i državni odvjetnici.

Kako smo neslužbeno saznali, sve ove operacije su obavljane u prisnom krugu ljudi. Budor je u iznimno bliskim odnosima sa svojom tajnicom, njena mama je bila Budorova blagajnica, a sestru joj je imenovao za voditeljicu aprthotela koji je HLS obnovi u ulici Vladimira Nazora u Zagrebu. Inače, hotel je otvoren u bivšoj vili Steve Krajačića, Titova bliskog suradnika i šefa obavještajaca, a u susjedstvu je vila obitelji Tuđman, ali i ona Josipa Manolića. Bliski suradnik Budora i potpredsjednik HLS-a je tada bio i Nediljko Dujić, HDZ-ov šef Hrvatskih šuma i strastveni lovac. I on i drugi potpredsjednici su također smjenjeni.

HLS inače ima dvije tvrtke, HLS trgovinu d.o.o. i Villa Garić d.o.o. Budor je kao predsjednik lovačkog saveza sam sebi, bez ikakve odluke digao mjesečnu naknadu za svoj rad na cca 1500 eura neto. Ali kako je on sam sebe imenovao i za voditelja obije tvrtke, saznajemo da je u svakoj imao dodatnih 1300 eura neto plaće, pa je tako praktički primao tri plaće ukupno više od 4000 eura mjesečno. Bez znanja izvršnog odbora je odlukom Budora Savez dao pozajmicu od 25.000 eura tajnici i s njom povezanoj osobi, a za dvoje od 31 zaposlenih je bez ikakve odluke povećao plaće.

Revizija je utvrdila i da je Budor sam sa sobom, kao predsjednik lovačkog saveza i voditelj tvrtke HLS trgovina potpisao ugovor u kojem daje zagrebačku vilu za hotel tvrtci. Za to su trebali plaćati sitni najam od 1300 eura mjesečno, ali je revizija utvrdila da ga ne plaćaju. Pri predaji hotela uopće nije napravljen nužni popis inventara iako je on uređen s brojnim trofejima, pa ako je nešto "nestalo", to će biti nemoguće utvrditi.

HLS je pokrenuo i rekonstrukciju Vile Garić u hotel. Ta vila se nalazi u Moslavini, u općini Berek i uz jezero. I na hotelu u Zagrebu i na vili je izvođač radova Radnik iz Križevaca, tvrtka najveći donator HDZ-a. Izabrani su bez javne nabave. Bez znanja izvršnog odbora, podignuta su i tri kredita u vrijednosti višoj od tri milijuna eura, a oni uopće nisu korišteni. Revizija je utvrdila da je u knjima za jedan revolving kredit zavedeno da je položen depozit u banku od dva milijuna eura, ali provjerom svega su utvrdili da tog depozita nema. S druge strane, više od dva milijuna eura je otišlo za pozajemicu tvrtkama Vila Garić i HLS trgovina bez da odluka tijela saveza.

Budor je sam odlučivao i kome će dati donacije, pa je revizija utvrdila da su one bez odluka tijela saveza povećane na 233.000 eura, od čega je 41 donaciju vrijedniju od 100.000 eura odobrio samostalno Budor. Također, revizija je utvrdila da HLS uopće nije evidentirao po propisima svu imovinu, ali nisu zabilježili niti 27 sudskih sporova vrijednih 564.000 eura iako bi to moglo predstavljati značajan rizik za Savez. Nema nikakve podloge u dokumentima za odluku o amortizaciji vrijednu 121.000 eura.

Uz sve to, HLS uopće nije platio kaznu od skoro 90.000 eura koju im je odrezala Agencija za tržištno natjecanje. AZTN je utvrdio dodatnu nepravilnost: Savez je koristio svoj moćni položaj i uveo je, kaže AZTN, "predatorske cijene" obučavanje lovaca, odnosno išli su s jako niskom cijenom kako bi eliminirali konkurenciju.

Nakon smjene Budora, novi predsjednik HLS-a je Mato Čičak koji je s drugima i inicirao hitno micanje predsjednika zbog nepravilnosti. Čičak je inače HDZ-ov načelnik općine Rugvica, bivši saborski zastupnik i šef lovačkog saveza Zagrebačke županije. I sam je bio u medijima zbog prenamjene zemljišta i bespravne gradnje koju je legalizirao.

- Nećemo biježati od toga da su se dogodile jako loše stvari u mandatu bivšeg predsjednika i u ovo kratko vrijeme se trudimo ispuniti sve naputke Državne revizije. Bivši predsjednik je većinu odluka donosio bez znanja nas u Izvršnom odboru i pokušavamo sve raščistiti. Sada je sve otišlo na institucije koje dodano sve trebaju ispitati, a mi ćemo maksimalno surađivati s njima. Naložio sam i nezavisnu reviziju poslovanja za prošlu godinu i taj nalaz ću također proslijediti institucijama kada bude gotov. Savez će nakon ovoga poslovati potpuno transparentno – rekao je Čičak za 24sata nakon ove nevjerojatne afere.



