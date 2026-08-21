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NIJE MOGAO U SABOR

Milinović: Kada bi pomoglo vezao bih se lancima za Gospić. Petry? Ja bih podnio ostavku!

Piše Snježana Krnetić,
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Milinović: Kada bi pomoglo vezao bih se lancima za Gospić. Petry? Ja bih podnio ostavku!
Foto: Boris Scitar/Vecernji list
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Gradonačelniku Gospića čudno je što mu nije omogućen ulazak u Sabor. Komentirao je i slučaj župana Petryja te podsjetio da je on zbog puno manje stvari izbačen iz HDZ-a.

Gradonačelniku Gospića Darku Milinoviću stigao je u sabor kako bi bio prisutan tijekom izglasavanja zaključaka vezanih uz odlaganje opasnog otpada u Lici. No, to mu nije omogućeno., iako smatra da je njegovo mjesto u Saboru.  

- Čudno mi je to. Pozivam sve da poštuju legitimne predstavnike. Jučer je desetero ljudi iz Gospića moglo biti u Saboru, a ja kao gradonačelnik ne mogu. Poslao sam poruku predsjedniku Sabora da me primi, poslao sam mail tajništvu stranke i rekli su mi da ne mogu sudjelovati na sjednici - kazao je Milinović. 

Naglasio je da ga ne zanimaju politička prepucavanja, već samo konkretno rješenje problema otpada.

​- Nama u Gospiću nisu bitna politička prepucavanja. Nama je bitno da se prvi šleperi koji će početi odvoziti opasni otpad pojave u Gospiću. Ima nekakvih naznaka da bi se nešto moglo desiti, ali želim to čuti i vidjeti - poručio je Milinović, ali nije želio otkriti o kakvim se naznakama radi.

S obzirom da se svojevremeno vezao lancima kako bi privukao političku pozornost, postavilo se pitanje je li zbog situacije u Gospiću vezano za opasni otpad, spreman ponoviti nešto slično. Milinović je naveo kako je tada bio običan građanin, a danas kao gradonačelnik ima institucionalne mogućnosti djelovanja. Ipak, ne isključuje ni radikalnije poteze.

​- Kada bih ja znao da će vezanje lancima riješiti situaciju, ja bih se sada vezao ovdje. Ponosan sam na to vezanje lanaca. Za Gospić sam spreman napraviti sve, ako treba i štrajkati glađu, ali tek nakon što iscrpim sve institucionalne mogućnosti. Ja sam legalno izabrani gradonačelnik grada - kazao je. 

O snimci župana: Ja bih podnio ostavku

Novinari su gradonačelnika Gospića pitali i za komentar snimke župana Ernesta Petryja koja je procurila u javnost uoči izvanredne sjednice. Milinović je izrazio žaljenje što Lika i Gospić ponovno dolaze u medijsku žižu zbog negativnih stvari.

​- Teško mi je to komentirati jer to zadire malo i u nekakve privatne odnose, ali zbog puno, puno manjih stvari ja sam izbačen iz HDZ-a - kazao je Milinović.

Na izravno pitanje treba li župan podnijeti ostavku, Milinović je bio jasan.

​ -Ja bih podnio ostavku. Sjetite se kako sam ja podnio ostavku na mjestu predsjednika Županijskog odbora HDZ-a Ličko-senjske županije onda kada nisu počeli uvažavati tu instituciju. Razumijem da svatko od nas ima privatni život, ali on mora biti u skladu s funkcijom koju obnašate i s moralnim ponašanjem. To je neprimjereno za bilo koga- zaključio je.

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