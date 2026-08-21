Vladajućima ruke dali DOMiNO i Suverenisti, Oporba: Sramota! Kako imate obraza ovo izglasati

Vladajuća većina glatko je sa 78 glasova protiv odbila zaključke predsjednika države Zorana Milanovića, ali i ostale oporbene zaključke. Usvojeni su zaključci vladajuće većine predvođene HDZ-om i to s 81 glasom za. U Saboru od vladajućih nije bila prisutna Vesna Vučemilović, jer ima smrtni slučaj u obitelji. Podršku zaključcima vladajućih podebljala su trojica zastupnika Kluba DOMiNO i Suverenista. Dvojica zastupnika DOMiNO-a podržali su zaključke koje je predložio predsjednik Zoran Milanović, a na glasovanju nije bio njihov Krešimir Čabaj.

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Sramota, komentirao je na kraju glasovanja Nikola Grmoja (Most), a njegov stranački kolega Miro Bulj dobacio je : 'Lipo ste to izveli'.

U klupama tijekom glasovanja iz redova oporbe nije bilo Ivice Bakse (Nezavisna platforma Sjever), Anke Marak Taritaš (Glas) i nezavisnog Branka Kolarića. Mrak Taritaš iako je bila rijekom rasprave, na glasovanje nije došla jer ju je savladala viroza i temperatura.

- Jednostavno nisam htio sudjelovati u političkim prepucavanjima od kojih će na kraju građani Like i Gospića imati najmanje koristi. Smatram da je u ovom trenutku puno važnije baviti se stvarnim problemom, utvrditi odgovornost i pronaći konkretno rješenje za sanaciju i zaštitu okoliša, nego ovu situaciju pretvarati u još jedan politički obračun. Nadam se da će se zaista ići prema tome - rekao nam je Baksa i nastavio: Samo da bude potpuno jasno, moj izostanak s glasovanja nikako ne znači da me nije briga za okoliš.

- Upravo suprotno. Upravo zato što mi je stalo do ljudi u Lici, Gospiću i do zaštite okoliša, ne želim da se jedan ozbiljan problem pretvori u političko nadmetanje iz kojeg će građani na kraju dobiti najmanje - kazao je.

Kolarić nam za sada nije odgovorio koji su njegovi razlozi izostanka s glasovanja.

Oporba je negodovala zbog 11 zaključaka vladajućih, koji su usvojeni jer ni slova nema o odgovornosti ni zašto smo stvorili sustav u kojem bivši glavni državni inspektor prima mito i žmiri na ilegalno odlaganje otpada. Padale su brojne oporbene. Zaključcima vladajućih poziva se Vlada da Saboru u roku do 90 dana dostavi izvješće o napretku sanacije na lokaciji Gospić, uključujući provedene radnje, rokove, troškove, rezultate praćenja okoliša, eventualne rizike i sljedeće korake. Vlada i nadležni zavodi za javno zdravstvo pozivaju se da osiguraju kontinuirano praćenje vode, tla i zraka na području Gospića prije, tijekom i nakon sanacije. Od Vlade se traži da osigura pojačano praćenje odlagališta otpada i tokove otpada s naglaskom na rizične lokacije, a županije, gradovi i općine da aktivno izvršavaju svoje obveze u sprječavanju nezakonitog odlaganja otpada. U zaključcima stoji i da Sabor "odlučno osuđuje" nezakonite radnje vezano uz odlaganje otpada u Gospiću i podržava najavljene izmjene Kaznenoga zakona i Zakona o gospodarenju otpadom. Prema usvojenom, Sabor "prima na znanje" rezultate dosadašnjih ispitivanja vode te poduzete aktivnosti Ministarstva zaštite okoliše i zelene tranzicije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

- Primate na znanje da je voda za piće, ali ne primate na znanje Uskokovo vještačenje koje potvrđuje da je zagađeno tlo i podzemne vode. Ovo je jedan sramotan zaključak i ne mogu vjerovati da imate obraza uputiti ovakve zaključke - rekao je Grmoja.

Sandra Benčić (Možemo) poručila je vladajućima da zaključcima vrijeđaju građane.

- Ne obvezujete se na ništa, ne dajete niti jedan rok i niti jednu metodologiju kako će ići sanacija - rekla je.



Marija Selak Raspudić (Drito) ironično je navela kako vladajućima treba čestitati jer su odlučno osudili

- To će nas i sve građane Like spasiti - poručila je Selak Raspudić.

Josip Jurčević kratko je naveo što misli o usvojenim zaključcima.

- Sabor koji je zapravo kokošinjac pokazuje se da nije u stanju donijeti neku zajedničku odluku - poručio je.