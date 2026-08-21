Obavijesti

News

Komentari 4
ZAKLJUČCI ZA LIKU

Vladajućima ruke dali DOMiNO i Suverenisti, Oporba: Sramota! Kako imate obraza ovo izglasati

Piše Snježana Krnetić,
Čitanje članka: 2 min
Vladajućima ruke dali DOMiNO i Suverenisti, Oporba: Sramota! Kako imate obraza ovo izglasati
Zagreb: Sabor završio izvanrednu sjednicu, prijedlozi predsjednika nisu prihvaćeni | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Zastupnici stranke DOMiNO osim što glasanja za zaključke vladajućih, svoje glasove dali su i za zaključke koje je predložio predsjednik Milanović, a koji nisu prošli.

Vladajuća većina glatko je sa 78 glasova protiv odbila zaključke predsjednika države Zorana Milanovića, ali i ostale oporbene zaključke. Usvojeni su zaključci vladajuće većine predvođene HDZ-om i to s 81 glasom za. U Saboru od vladajućih nije bila prisutna Vesna Vučemilović, jer ima smrtni slučaj u obitelji. Podršku zaključcima vladajućih podebljala su trojica zastupnika Kluba DOMiNO i Suverenista. Dvojica zastupnika DOMiNO-a podržali su zaključke koje je predložio predsjednik Zoran Milanović, a na glasovanju nije bio njihov Krešimir Čabaj.

Pokretanje videa...

Hajdaš Dončić i Đujić o pokretanju postupka izglasavanja nepovjerenja Vladi RH VIDEO
Hajdaš Dončić i Đujić o pokretanju postupka izglasavanja nepovjerenja Vladi RH | Video: 24sata/Patrik Macek/Pixsell

Sramota, komentirao je na kraju glasovanja Nikola Grmoja (Most), a njegov stranački kolega Miro Bulj dobacio je : 'Lipo ste to izveli'.
U klupama tijekom glasovanja iz redova oporbe nije bilo Ivice Bakse (Nezavisna platforma Sjever), Anke Marak Taritaš (Glas) i nezavisnog Branka Kolarića. Mrak Taritaš iako je bila rijekom rasprave, na glasovanje nije došla jer ju je savladala viroza i temperatura. 

- Jednostavno nisam htio sudjelovati u političkim prepucavanjima od kojih će na kraju građani Like i Gospića imati najmanje koristi. Smatram da je u ovom trenutku puno važnije baviti se stvarnim problemom, utvrditi odgovornost i pronaći konkretno rješenje za sanaciju i zaštitu okoliša, nego ovu situaciju pretvarati u još jedan politički obračun. Nadam se da će se zaista ići prema tome - rekao nam je Baksa i nastavio: Samo da bude potpuno jasno, moj izostanak s glasovanja nikako ne znači da me nije briga za okoliš.

- Upravo suprotno. Upravo zato što mi je stalo do ljudi u Lici, Gospiću i do zaštite okoliša, ne želim da se jedan ozbiljan problem pretvori u političko nadmetanje iz kojeg će građani na kraju dobiti najmanje - kazao je. 

Kolarić nam za sada nije odgovorio koji su njegovi razlozi izostanka s glasovanja. 

BURNO U SABORU Izvanredna sjednica ni na vidiku nema rješenje za Liku! Dok se oni svađaju, otrov i dalje truje
Izvanredna sjednica ni na vidiku nema rješenje za Liku! Dok se oni svađaju, otrov i dalje truje

Oporba je negodovala zbog 11 zaključaka vladajućih, koji su usvojeni jer ni slova nema o odgovornosti ni zašto smo stvorili sustav u kojem bivši glavni državni inspektor prima mito i žmiri na ilegalno odlaganje  otpada. Padale su brojne oporbene. Zaključcima vladajućih poziva se Vlada da Saboru u roku do 90 dana dostavi izvješće o napretku sanacije na lokaciji Gospić, uključujući provedene radnje, rokove, troškove, rezultate praćenja okoliša, eventualne rizike i sljedeće korake. Vlada i nadležni zavodi za javno zdravstvo pozivaju se da osiguraju kontinuirano praćenje vode, tla i zraka na području Gospića prije, tijekom i nakon sanacije. Od Vlade se traži da osigura pojačano praćenje odlagališta otpada i tokove otpada s naglaskom na rizične lokacije, a županije, gradovi i općine da aktivno izvršavaju svoje obveze u sprječavanju nezakonitog odlaganja otpada. U zaključcima stoji i da Sabor "odlučno osuđuje" nezakonite radnje vezano uz odlaganje otpada u Gospiću i podržava najavljene izmjene Kaznenoga zakona i Zakona o gospodarenju otpadom. Prema usvojenom, Sabor "prima na znanje" rezultate dosadašnjih ispitivanja vode te poduzete aktivnosti Ministarstva zaštite okoliše i zelene tranzicije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 

- Primate na znanje da je voda za piće, ali ne primate na znanje Uskokovo vještačenje koje potvrđuje da je zagađeno tlo i podzemne vode. Ovo je jedan sramotan zaključak i ne mogu vjerovati da imate obraza uputiti ovakve zaključke - rekao je Grmoja. 
Sandra Benčić (Možemo) poručila je vladajućima da zaključcima vrijeđaju građane. 

- Ne obvezujete se na ništa, ne dajete niti jedan rok i niti jednu metodologiju kako će ići sanacija - rekla je. 

EKOCID U LICI Odbili prijedloge Milanovića i oporbe: 'Lipo ste ovo izveli'
Odbili prijedloge Milanovića i oporbe: 'Lipo ste ovo izveli'


Marija Selak Raspudić (Drito) ironično je navela kako vladajućima treba čestitati jer su odlučno osudili 

- To će nas i sve građane Like spasiti - poručila je Selak Raspudić. 

Josip Jurčević kratko je naveo što misli o usvojenim zaključcima. 

- Sabor koji je zapravo kokošinjac pokazuje se da nije u stanju donijeti neku zajedničku odluku - poručio je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Burna rasprava zbog otpada u Lici. Raspudić: Ne znate što je hitnost. Tko će odgovarati?
PRATITE UŽIVO:

Burna rasprava zbog otpada u Lici. Raspudić: Ne znate što je hitnost. Tko će odgovarati?

Hrvatski sabor počeo je dvodnevnu izvanrednu sjednicu koju je predsjednik Sabora sazvao na zahtjev predsjednika RH Zorana Milanovića zbog opasnog otpada nezakonito odloženog na području Like i zabrinutosti zbog opasnosti za zdravlje ljudi i štete za okoliš. Sjednica će trajati minimalno 14 sati.
Snimka iz Gospića: Ovako lički župan i HDZ-ovac tulumari noć uoči sjednice o opasnom otpadu
VIDEO

Snimka iz Gospića: Ovako lički župan i HDZ-ovac tulumari noć uoči sjednice o opasnom otpadu

HDZ-ov župan ličko-senjski Ernest Petry snimljen je u provodu u jednom gospićkom pubu, dan uoči izvanredne sjednice o otpadu u Lici. Ljubio je tamnokosu djevojku. Za 24sata je rekao da je to bio poljubac za rođendan i da se nije dugo zadržao. Dok cijela država danima traži rješenje da se makne toksični otpad iz Like, župan Petry imao je druge prioritete. Čak i iz njegove stranke neslužbeno kažu da je sad stvarno pretjerao i da ovo nije primjereno trenutku
Odbili prijedloge Milanovića i oporbe: 'Lipo ste ovo izveli'
EKOCID U LICI

Odbili prijedloge Milanovića i oporbe: 'Lipo ste ovo izveli'

Nakon dugih 18 sati u petak ujutro završila je saborska rasprava u kojoj je oporba optuživala vladajuće za pogodovanje kriminalnim radnjama vezanim uz odlaganje štetnog otpada na gospićkom području, a oni joj uzvraćali da širi paniku i koristi to pitanje za prikupljanje političkih bodova. Nova sjednica počinje u petak u 9:30

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026