Milinović osniva novu političku stranku: 'Imamo 2500 potpisa'

Po važećim propisima treba održati osnivačku skupštinu s najmanje stotinu ljudi, a to je daleko više od onoga što sada dopušta Stožer. Vidjet ćemo s Ministarstvom uprave, poručio je Milinović

<p>Ličko-senjski župan i bivši HDZ-ov ministar zdravstva <strong>Darko Milinović</strong> osniva novu stranku - LiPo, čiji naziv karakterizira Liku, Primorje i otoke. </p><p>Milinović je za <a href="https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/milinovic-osniva-novu-politicku-stranku-zanimljivog-imena-kad-izadem-iz-samoizolacije-idemo-kod-ministra-zbog-registracije-20201027?utm_source=facebooktportal&utm_medium=fanpagetportal&utm_campaign=facebookshare&fbclid=IwAR0xCkrHCT-GfaQdTRyClqgwPK3e90GL0rN_04pB0ypn9rUF4eFjit1Q2Do" target="_blank">Tportal </a>potvrdio kako stranku osniva sa svojim suradnicima i prijateljima, no da se procedura zakomplicirala zbog epidemioloških razloga. </p><p>- Praktički smo već osnovani, imamo oko 2500 potpisa podrške i više od tisuću predbilježenih članova s imenom, prezimenom i OIB-om. Po važećim propisima treba održati osnivačku skupštinu s najmanje stotinu ljudi, a to je daleko više od onoga što sada dopušta Stožer. Vidjet ćemo s Ministarstvom uprave, valjda će nam u ovom svijetu razvijene tehnologije dozvoliti online skupštinu - rekao je Milinović koji je u nedjelju izvijestio da je zajedno sa svojim članovima uže obitelji pozitivan na korona virus, no da nastavlja raditi od kuće. </p><p>- Imao sam u petak temperaturu 39 i glavobolju, a od subote gotovo ništa. Ipak sam se testirao i tako sačuvao zdravlje mnogima, jer da to nisam učinio, išao bih ovaj tjedan na posao i u teretanu - rekao je. </p><p>Prvi politički cilj stranke bit će izlazak na predstojeće izbore, a vrata buduće Milinovićeve stranke široko su otvorena i brojnim iseljenicima iz Like, rasutim diljem svijeta</p>