Miljenić objasnio zašto Zoran Milanović nije došao na debatu

Zašto Zoran Milanović nije došao na debatu s predsjednicom Grabar Kitarović, objasnio je šef njegovog stožera, Orsat Miljenić.

- Svatko vodi svoju kampanju. Mi smo u kampanji, tu smo danas na skupu i to je to, rekao je Miljenić, prenosi N1.

- Da smo mi mislili da je to greška, bio bi tamo, ne. On je ovdje na skupu, skup je zakazan, ovdje su tisuće ljudi oko nas i to je to.

- Ljudi mogu svašta komentirati, ali mi od lipnja imamo kampanju, točno znamo što kad, kako i zašto radimo. Ovaj skup je najavljen već neko vrijeme, isplaniran i on je tamo gdje je trebao biti danas, a to je ovdje na skupu, zaključio je Miljenić u zagrebačkom Boćarskom domu gdje Zoran Milanović upravo ima veliki predizborni skup.

Tema: Predsjednički izbori