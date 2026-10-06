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O STAMBENOJ KRIZI

Miljenić: 'Uvjeravati ljude da im je dobro dok nemaju stan – uvreda je zdravog razuma...'

Piše Ivan Jukić,
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Miljenić: 'Uvjeravati ljude da im je dobro dok nemaju stan – uvreda je zdravog razuma...'
Zagreb: Miljenić i Lozančić dali su izjave za medije iz Ureda Predsjednika Republike | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
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Orsat Miljenić upozorio je na sve veći problem dostupnosti stanovanja u Hrvatskoj te poručio da se stambena politika ne može prepustiti isključivo tržištu. Kao primjer navodi europske gradove i države koje su različitim modelima pokušale građanima osigurati dostupnije stanovanje.

Stambena kriza posljednjih godina sve je veći problem za građane, posebice mlade koji tek žele započeti samostalan život, ali i umirovljenike koji s malim mirovinama teško mogu osigurati siguran krov nad glavom. Na problem dostupnosti stanovanja upozorio je i Orsat Miljenić, koji je u objavi na Facebooku komentirao situaciju u Španjolskoj, gdje će pitanje stanovanja biti jedna od važnijih tema političke rasprave.

Miljenić smatra da se iz španjolskog primjera mogu izvući pouke važne i za Hrvatsku.

- Za ljude koji traže stan pitanje nije statistika ni uvjeravanje da im je, prema nekim pokazateljima, zapravo dobro. Pitanje je jednostavno: mogu li doći do stana koji si mogu priuštiti? - napisao je.

Prema njegovu mišljenju, tržište samo po sebi ne može riješiti problem stambene dostupnosti.

- Zato stambenu politiku ne možemo prepustiti samo tržištu. Kada tržište ne može osigurati osnovnu stambenu sigurnost velikom broju građana, država mora uskočiti i riješiti problem - poručio je Miljenić. Kao moguće modele navodi primjere Beča, Helsinkija i Züricha, ali i Nizozemske, Danske i Austrije. Iako se njihovi modeli razlikuju, zajedničko im je, smatra, aktivnije sudjelovanje države i lokalne vlasti u stvaranju dostupnijeg stanovanja.

Miljenić predlaže da se u Hrvatskoj u funkciju stave prazne i neiskorištene nekretnine, da se državno i gradsko zemljište više koristi za stanogradnju te da se izgradi veći broj javnih i priuštivih najamnih stanova.

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Među prijedlozima je i aktiviranje sredstava iz drugog mirovinskog stupa, zajedno s državom i lokalnim jedinicama, za izgradnju stanova namijenjenih dugoročnom najmu.

Posebno zaštititi mlade i umirovljenike

Smatra i da bi trebalo poticati dugoročni najam, a destimulirati držanje stanova praznima i špekulacije na tržištu nekretnina. Posebnu zaštitu, ističe, trebale bi imati mlade obitelji, građani s nižim primanjima i umirovljenici.

- Ne postoji jedno čarobno rješenje, ali postoji odgovornost da se počne djelovati. A Hrvatska to može ostvariti - poručio je.

Miljenić pritom naglašava da se ne smatra stručnjakom za stambenu politiku, ali smatra da je o toj temi potrebno ozbiljno razgovarati – s ciljem pronalaska rješenja, a ne samo političkih poruka.

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- Velika stambena kriza traži velika i ozbiljna rješenja - zaključuje Miljenić.

Cilj bi, prema njegovu prijedlogu, trebao biti jednostavan: ljudima koji rade, stvaraju obitelj i žele ostati u Hrvatskoj omogućiti realnu mogućnost rješavanja stambenog pitanja, ali i osigurati dostojan i siguran dom onima koji su cijeli život radili, a danas žive od skromnih mirovina.

- Nitko ne smije biti uskraćen za osnovnu stambenu sigurnost. Za pravo na krov nad glavom - poručio je Miljenić.

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