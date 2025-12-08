Opsada Sarajeva središnja je tema zbirke "Trojica za Kartal", koja je ujedno i autorov komentar na ranu zbirku "Sarajevski Marlboro", napomenuo je žiri
Miljenko Jergović dobitnik Leipziške književne nagrade za europsko razumijevanje
Miljenko Jergović dobitnik je Leipziške književne nagrade za europsko razumijevanje 2026. za zbirku pripovijedaka "Trojica za Kartal: Sarajevski Marlboro remastered", izvijestila je nakladnička kuća Fraktura. "Leipziška nagrada za europsko razumijevanje 2026. dodjeljuje se hrvatsko-bosanskom piscu Miljenku Jergoviću, koji u svom pripovjedačkom djelu s velikom nepokolebljivošću preispituje linije loma povijesti zapadnog Balkana. Bilo da je riječ o obiteljskim panoramama koje zahvaćaju šire razdoblje, pomaknutim filmovima ceste ili refleksivnom portretu oca, ratna iskustva uvijek čine srž ovih priča", istaknuo je žiri u obrazloženju.
Opsada Sarajeva središnja je tema zbirke "Trojica za Kartal", koja je ujedno i autorov komentar na ranu zbirku "Sarajevski Marlboro", napomenuo je žiri.
Jergović, stoji u obrazloženju, "ponekad drastično, nekad nemilosrdno, ponekad poetično", promatra trajne rane pojedinaca i razaranje društva. "Okretanjem neupadljivim detaljima i fragmentima pruža estetski otpor velikim simplifikacijama i opasnostima nacionalizma", naglašava žiri.
Zbirka je objavljena 2022. u izdanju nakladničke kuće Bodoni, a za nju je Jergović dobio nagradu Fric te je do sada prevedena na desetak europskih jezika. U Njemačkoj je knjigu po naslovom "Das verrückte Herz" objavila nakladnička kuća Suhrkamp najesen 2024. godine. Knjigu je s hrvatskog jezika na njemački prevela Brigitte Döbert.
U žiriju Leipziške nagrade za 2026. godinu su Maike Albath (književna kritičarka i autorica), Katja Gasser (voditeljica odjela za književnost ORF-a i književna kritičarka), dr. Skadi Jennicke (pročelnica ureda za kulturu grada Leipziga, predsjednica žirija), Michael Lemling (direktor knjižare Lehmkuhl) te Lothar Müller (književni kritičar i novinar).
Nagrada će Miljenku Jergoviću biti uručena 18. ožujka 2026. na otvorenju Leipziškog sajma knjiga u Gewandhausu u Leipzigu. Laudaciju će održati srpsko-austrijska književnica Barbi Marković.
Leipziška književna nagrada za europsko razumijevanje, koja se dodjeljuje svake godine od 1994., iznosi 20.000 eura i jedna je od najvažnijih književnih nagrada u Njemačkoj. U upravnom odboru su Slobodna Država Saska, grad Leipzig, Udruženje njemačkih izdavača i knjižara e.V. i Leipziški sajam. Kooperacijski partner je Savezni ured za političko obrazovanje.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+