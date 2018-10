Miljeviću je 'jako čudna' kazna od dvije i pol godine Sanaderu

Komentirajući presude Ivi Sanaderu, odvjetnik Veljko Miljević rekao je kako mu se čini da je u slučaju Hypo ovo 'školski primjer kompromisne presude'.

- Ako je osuđen na nešto tako ozbiljno, upućivalo bi da će biti neka stroža sankcija. Kazna od dvije i pol godine čini mi se jako čudna - dodao je Miljević, javlja HTV.

Komentirao je i kako on nikada ne bi krenuo u procese sa slučajem Hypo. Kaže kako je ključni predmet onaj oko kojeg se i stvorila fama da se HDZ financira na ovaj ili onaj način.

- Do tada je građane strašno zanimalo kako će se to odvijati. Već 2013. godine zanimalo ih je manje. A sada više ne znam da li ikoga od 2015. godine zanimaju ti slučajevi. To su procesi koji su izgubili društveno-političku važnost - istaknuo je Miljević i dodao da je ovu presudu trebalo donijeti prije 4 ili 5 godina da bi imala utjecaj na povjerenje građana u pravosudni sustav.