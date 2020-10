Milorad Dodik: Hrvatska ima pravo skrbiti o Hrvatima u BiH

Član Predsjedništva BiH pozdravio je uključivanje Hrvatske u razgovore s bosanskohercegovačkim dužnosnicima i odbacio ocjene kako su neki od susreta u Zagrebu bili na tragu pokušaja podjele njegove zemlje

<p>Hrvatska je prirodno zainteresirana za položaj Hrvata u cijeloj BiH. Međutim, problem s njihovom obespravljenošću je u Federaciji BiH i mislim da će Bošnjaci morati to pitanje staviti na stol ili će se stvari iskomplicirati do te mjere da će s čežnjom govoriti o vremenu kada smo ih pozivali na razgovor. Mi nemamo nijedan razlog da ne podržimo zahtjev Hrvata za jednakopravnošću u BiH, jer braneći njima to pravo mi afirmiramo i svoja prava predviđena Daytonskim sporazumom, kazao je Dodik u intervjuu za portal SrpskaInfo.</p><p>Dodao je kako u tom kontekstu vidi i poziv na razgovor hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića upućen čelnicima političkih stranaka iz BiH odnosno kako to promatra kao signal da Hrvatska neće biti puki promatrač zbivanja u BiH.</p><p>- Uostalom, to se nedvojbeno čulo i javno od predsjednika Milanovića i premijera (Andreja) Plenkovića. Ja imam kapacitet i legitimitet kao srpski član Predsjedništva BiH govoriti u ime Srba, koji su me ogromnom većinom birali na prošlim izborima. Službeni Zagreb je tražio adresu s kojom može razgovarati, s kojom se može dogovarati i koja dogovoreno može provesti. Da sam na njihovom mjestu, postupio bih isto. Primjetno je da iz Zagreba ne smatraju da trebaju razgovarati s Komšićem, koga, kako su otvoreno rekli, vide kako 'parazitira na hrvatskom biračkom tijelu'. Ne spore mu legalitet, ali o Komšićevom legitimitetu ni oni više ne žele razgovarati - kazao je Dodik.</p><p>Negativne komentare njegovih susreta s hrvatskim predsjednikom i premijerom koje je izrekao čelnik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović Dodik je označio kao ljutnju proisteklu upravo zbog odnosa Zagreba prema Komšiću.</p><p>- Da je službeni Zagreb pozvao Komšića, Izetbegović bi slavodobitno poručio Hrvatima da nije važno kako oni glasuju sve dok Bošnjaci imaju rezervnog člana (Predsjedništva BiH) i toga člana priznaje i Zagreb. Pošto su im predsjednik i premijer Hrvatske pomrsili račune, ljuti se - ustvrdio je Dodik pozvavši na nastavak razgovora kako bi se riješili problemi u BiH.</p><p>Predsjednik SDA Izetbegović koji se nakon odbijanja susreta s predsjednikom Milanovićem prošlog tjedna u Zagrebu ipak sastao s premijerom Plenkovićem, u petak je ponovo kritizirao šefa hrvatske države i to zbog njegove izjave da Hrvatskoj kao članici NATO-a nije u interesu da BiH uđe u taj savez kao nestabilna zemlja.</p><p>Izetbegović je na stranačkom skupu u Kaknju kazao kako to vidi kao dokaz da "ponovo postoje elementi nekih udruživanja i teških poruka" dodajući pri tom kako ulazak BiH u NATO neće ovisiti o Hrvatskoj.</p><p>- Možda bismo se trebali nekome ispričavati što nismo napravili udruženi zločinački pothvat i što spominjemo da su to neki drugi napravili, što hvalimo Komšića koji je bio na pravoj strani u to vrijeme. Mi nikada to nećemo prestati raditi, nećemo prestati govoriti ono što se dogodilo. Oprostiti možda hoćemo, to je do svakoga tko je pretrpio nesreću da vidi hoće li oprostiti, ali pamtiti moramo. Moramo graditi bolje međususjedske odnose, naša ruka je uvijek otvorena, kao što je bila i prije rata i nakon rata. Narod smo koji žele dobre odnose, ali ponosan smo narod i govorit ćemo istinu sviđala se nekome ili ne - kazao je Izetbegović.</p>